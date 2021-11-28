أسرار الصراع الخفي بين «الزعيم» عادل إمام و «الامبراطور» أحمد زكي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - مواقف عديدة جمعت بين اثنين من كبار نجوم الفن وألمعهم ، الزعيم عادل إمام والنمر الأسود أحمد زكي ، والتي أدت بينهما للخلاف .

والحقيقة أن هذه المواقف لم يكونوا موقف أو أثنان ، بل أكثر من ذلك ، وجميعها كانت بسبب الأعمال الفنية وليس على الجانب الشخصي ، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم حقد وغيره كل منهما للأخر ولكن هذه مجرد مواقف عمل ، من الممكن أن يتعرض لها أي فرد .

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الموقف الأول في مسرحية مدرسة المشاغبين ، حيث روی عادل إمام في برنامج دارك الذي عرض قبل عدة سنوات ، أن أحمد زكي هو من عطل عرض المسرحية في السودان ، لأنه تعالا عن الدور ووجد نفسه أنه أصبح كبير عليه ، فلجئ المخرج لمحمود الجندي وأعطاه الدور بدلا من زكي .

ثاني المواقف رواها الكاتب وحيد حامد ، حيث قال إن فيلم " طيور الظلام " عرض في البداية على أحمد زكي فاختار شخصية " علي الزناتي " التي قدمها الفنان رياض الخولي .

وبعدها عرض الفيلم على الفنان عادل إمام ليختار دور هو الأخر فوافق على الفور ، واختار دور " فتحي نوفل " البطل ، وعندما علم الاثنان بالأمر فرحا كثيرا لتكون المفاجأة بعد يومين من أحمد زكي الذي طلب من وحيد حامد أن يأخذ دور البطولة لكن وحيد حامد ، رفض لأنه دور الزعيم ، مما جعل زكي يرفض استكمال الفيلم .

موقف ثالث كشف عنه المخرج محمد خان ، حيث فاجئنا بأن فيلم " الحريف " في البداية كان من المقرر أن يبدم بطولته أحمد زكي ، ولكن أراد زكي فرض رؤيته على المخرج بشأن مواصفات شكل الشخصية ، وتمسك بالعند أمامه فشعر بالغضب ، وقام بعرض الدور على الزعيم .

موقفان أخران أما فيلم " الإرهابي " فكان من المتوقع عند أحمد زكي أن يقوم هو ببطولته بعد حديث المسؤولين عن الفيلم معه ، لكنه فوجئ في الجرائد أن عادل إمام وقع عقد بطولة الفيلم ، دون أن يخبره أي شخص بالأمر .

وتشابه الأمر في فيلم " البيه البواب " الذي عرض في البداية على عادل إمام ، وبالفعل صور عدد من مشاهده لكنه لم يستكمله بسبب خلاف بينه وبين الجهة المنتجة ، وذهب الدور لأحمد زكي ، الذي حقق وقتها نجاحا كبيرا .

وفي لقاء سابق للفنان عادل إمام ، مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " دارك " ، قال إنه كان يعرض مسرحية " شاهد ما شافش حاجة " في السودان ، والتقى حينها بوزير الثقافة السوداني ، وسأله عن سبب عدم عرض مسرحية " مدرسة المشاغبين في السودان ، ليرد عليه قائلا " أنا روحت أخدها ، وزير الثقافة قال لي لا بلاش دي بتبوظ النشي " .

تابع الزعيم أنه وبالاتفاق مع الجهات المعنية بالسودان ، قرر عرض " مدرسة المشاغبين " هناك ، وأضاف أن كل أفراد العمل وافقوا على الذهاب للعرض في السودان ، بينما رفض أحمد زكي قائلا " كله وافق ، ما عدا الله يرحمه أحمد زكي ، كان ابتدي يعلى فتعالى على الدور شوية ، مارضاش يجي فجيبت محمود الجندي " .

وأكد عادل إمام أنه ومع عرض المسرحية في السودان ، فوجئ برد فعل الجمهور الذي لم يكن يضحك على أي إيفيه لأي ممثل سوى الفنان الراحل يونس شلبي .

يذكر أن مسرحية " مدرسة المشاغبين " تم عرضها سنة 1973 ، وهي من تأليف علي سالم ، إخراج جلال الشرقاوي ، وشارك في بطولتها مع هادي الجيار وأحمد زكي ، كلا من عادل إمام ، سعيد صالح ، يونس شلبي ، سهير البابلي ، حسن مصطفی ، عبد الله فرغلي ، نظيم شعراوي وسمير ولي الدين .