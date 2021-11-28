هذا الفنان المصري الشهير و الوحيد الذيةعالجه الرئيس مبارك ودفع الملايين له من جيبه الشخصي .. لن تتوقع من هو ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في مصر هناك علاقة شخصية جمعت رئيسا راحلا وفنانا أصبحت حديث الوسطين السياسي والفني في وقتها.

كانت علاقة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والفنان طلعت زكريا فريدة من نوعها، وأشهر مواقفها الإنسانية تدخل مبارك من الشخصي لعلاج زكريا، قصة نكشف كواليسها في السطور التالية.

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دخل طبيب على الفنان طلعت زكريا الذي يرقد في أحد مستشفيات باريس، وأخبره بأنه سيتم نقله إلى أحد الفنادق بعد نفاد أمواله، وبعد عودته للفندق، فوجئ بأشخاص يصلون الفندوق، ويدفعون حساب إقامته وينقلونه بطائرة خاصة إلى مستشفى قصر العيني في مصر.

يروي زكريا باكيا تلك القصة في فيديو شهير على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: "مدير مستشفى القصر العيني أخبرني أن الرئيس محمد حسني مبارك دفع مصاريف المستشفى الفرنسي وأنه نقل لقصر العيني بناء على تعليماته، وأنه دفع تكاليف علاجه في قصر العيني من جيبه الشخصي أيضًا، وقدرها 8 ملايين جنيه".

ابنة الفنان الراحل "إيمي" تكمل القصة، تقول إنه بعد شفاء طلعت قرر الرئيس حسني مبارك مقابلته، وداعبه قائلا: "إنت جاي تقابل رئيس الجمهورية بقميص وبنطلون، مش لابس بدلة ليه؟ فرد زكريا إن توتره في المقابلة وراء اختياره ملابس عادية".

يروي زكريا جزءا من المقابلة يقول: "كنت في قمة الرعب.. والرئيس ألغى اجتماعه بالوزراء، ووقتها قلت أنى سأدخل له لمدة دقيقة أسلم عليه وأغادر مباشرة، ولكن ما حدث أنه جلس معى ساعتين ونصف كاملتين"، أبدى خلالها إعجابه بفيلم طباخ الرئيس.

يتابع: "سألني الناس عايشة ازاى وعاملين إيه وفكان ردى واضح أن الناس تعبانة"، وأجاب مبارك: "أنا أعمل إيه والسكان عمالة تزيد بشكل مستمر".

وفي أكتوبر 2019 توفي طلعت زكريا، وقدم الشقيقان جمال وعلاء مبارك، أبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك، واجب العزاء في وفاته حيث أقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق لحظة وصول جمال وعلاء، حيث تجمع مواطنون لالتقاط صور سيلفي قبل أن يدخلا إلى مكان تقديم العزاء.

وتوفي الفنان طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا.

وبعد وفاة الرئيس مبارك، كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن كواليس جديدة من لقاء الرئيس الراحل حسني مبارك بوالدها الراحل طلعت زكريا في أعقاب تقديم الأخير فيلم “طباخ الرئيس”.

ونشرت إيمي طلعت زكريا، صورة والدها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بـ”رد الجميل”، ساردة قصة مقابلة الراحل بوالدها الفنان.

وقالت: “رد الجميل.. كان بابا بيحكيلي عن مقابلته للرئيس لأول مرة.. وكان راجع فرحان قوي بصرف النظر عن أنه وقف جنبه ورجعه مصر بعد رحله علاج طويلة في باريس”.

وتابعت: “بعد رجوع بابا من فرنسا وتماثله للشفاء كلمه الرئيس في التليفون وقاله نفسك في إيه يا طلعت، قاله إني أشوفك يا ريس.. وفعلا بعد عام من المكالمة دي كلمه مكتب الرئاسة وقاله في ميعاد مع الرئيس غدًا”.

وأكملت: “افتكر اليوم ده كويس بابا منامش لغايه ميعاد المقابلة، وأول الرئيس لما شاف بابا قاله أنت جاي تقابل رئيس جمهورية يا طلعت مش لابس بدلة ليه؟، جاي بقميص وبنطلون وضحك معاه”.

وأضافت: “قاله من كتر التوتر ياريس معرفتش بلبس ايه.. قد إيه كان راجل جميل، ربنا يرحمك ياريس أنت وبابا وكل أمواتنا، لغاية الآن إحنا على تواصل مع علاء مبارك ودايما بيسأل علينا”.

ورحل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، في مارس الماضي بعد صراع مع المرض.