بسبب “شاليه” وتوكيل.. تفاصيل الأزمة بين الفنان رشوان توفيق وابنته

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت أزمة الفنان رشوان توفيق وابنته الصغرى اَية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن كشف الفنان الكبير عن قيام زوج ابنته وحفيده بتحريك دعوى قضائية ضده.

وكشفت بعض المصادر المقربة أن الأزمة ترجع ممتلكات الفنان رشوان توفيق وتوزيعها على ابنائه، كذلك بسبب توكيل قد حررته ابنته الصغرى له.

وإليكم تفاصيل الأزمة..

وترجع الأزمة عندما قرر الفنان رشوان توفيق، توزيع ممتلكاته على أبنائه في حياته، حتى لا يتسبب الميراث في أزمات فيما بينهم، بالإضافة إلى حفيدته من ابنه الراحل توفيق.

وكشف المصدر وفقًا لـ القاهرة 24، أن الفنان يمتلك 4 شاليهات في أماكن ساحلية، وقرر أعطاء كل ابنة من ابنتيه شاليها كذلك حفيدته أيضًا.

وتابعت المصادر في حديثها، أن الشاليه الرابع الذي كان يمتلكه الفنان رشوان توفيق أعطاه للورثة بالتساوي بينهم، ولكن بعدها أدرك أنه مخطئ في حق ابنه الراحل، خاصة أنه طبقًا للشرع سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالفعل وافقت ابنته الكبرى هبة رشوان أن تتنازل لابنة شقيقها، بينما رفضت آية التنازل، ليعطي الفنان رشوان توفيق الشاليه لحفيدته بشكل كامل بموجب التوكيل الذي يمتلكه من أبنائه.

وأضافت المصادر أن ابنة الفنان رشوان توفيق تصدِّر زوجها وابنها في هذه القصة للوقوف أمام والدها، وأرسلت للفنان الكبير إنذارًا على يد محضر حتى يتنازل عن الشاليه مرة أخرى.

أزمة التوكيل

وفي سياق متصل كشف محمد عصام نجل اَية ابنة الفنان رشوان توفيق والتي حركت دعوى ضده، تفاصيل الأزمةفي تصريحات لـ”الوطن”.

وأوضح حفيد الفنان رشوان توفيق، أن «والدتي كانت عاملة لجدى توكيل من فترة كبيرة بنته وبتثق فيه ثقة كاملة وحاجة طبيعية، اتفاجأت من فترة أن جدى بموجب التوكيل دا بيتصرف في حاجات مكتوبة باسمها وملكها بشكل غريب وبياخد منها حاجات بدون علمها، وبدون ميقولها وبيتصرف في الممتلكات دى اللى هيا بتاعتها».

وأضاف الحفيد أن والدته طلبت من جده أن يذهب معها للشهر العقاري لإلغاء التوكيل؛ لأنها لم تعد ترغب فيه ولكنه رفض تماما، قائلا: «فوالدتى مكنتش عارفة تعمل إيه واتكلمت معاه كتير ولكنه رفض وجه قعد معانا وشتمنا كلنا ومشي ومكناش عارفين نعمل ايه».

وأكد أنه اكتفى بإرسال إنذار قانوني لجده، لكي يتم حل الأمر ويلغي التوكيل بحضوره ولكنه لم يستجب أيضا للإنذار.

وأشار «عصام»، إلى أنه لم يكن هناك حلاً نهائيًا لإلغاء التوكيل إلا عن طريق رفع قضية مدنية لا يوجد فيها أي أحكام تلحق الضرر بجده أو إلزامه بتعويض أو أي شيء من هذا القبيل.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق كان قد ظهر في إحدى حلقات برنامج واحد من الناس، وكشف عن أزمة بينه وبين ابنته آية وأن بينهم قضايا بسبب الميراث.

ويواصل حاليا الفنان رشوان توفيق تصوير مشاهده في إحدى حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، مع السيناريست عمرو محمود ياسين، كما كشفت لنا أحد المصادر أمس.

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