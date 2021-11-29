شاهد.. ويزو تشارك جمهورها بـ صورة لها مع المنتج كريم السبكي

نشرت الفنانة دينا محسن "ويزو" صورة لها مع المنتج كريم السبكى ، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت ويزو قائلة “ كريم السبكى العسل بقه ”.

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