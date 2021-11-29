ظهرت في مشاهد فاضحة ومنعت من دخول مصر.. حكاية الراقصة التي كشفت علاقتها برئيس هذه الدولة العربية ؟

الرياض - محمد الاطلسي - يوجد الكثير من نجوم الغناء والفن الذين يظهرون في مشاهد غير لائقة ومسيئة في بعض الأحيان، دون أن يدروا أنها نهايتهم، وخصوصا عندما ينقلب عليهم الجمهور المتابع لهم باستمرار، الأمر الذي يتسبب في وجود موجة كبيرة من الانتقادات ضدهم.

ومن بين هؤلاء النجوم، تلك الفتاة التي ظهرت في كليب يوما ما، وكانت بجانب الحصان، واشتهرت وقتها بإنها مطربة الحصان، وأثار هذا الفيديو ضجة عالية لا مثيل لها، بسبب ما تضمنه الكليب من مشاهد مخلة ومثيرة وتسببت في وجود فضيحة كبيرة لها.

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تعتبر نجلاء التونسية، راقصة ومغنية شهيرة، حيث كانت بدايتها ومسيرتها بالرقص في ملاهي باريس وفي الألفينات جاءت إلى مصر لتعمل في ملهى ليلي بشارع الهرم قبل أن تتجه إلى التمثيل بدور الراقصة في فيلم اللمبي عام 2002، واشتهرت بمطربة الحصان بسبب كليبها الشهير الذي أثار ضجة كبيرة حيث تضمن الكليب العديد من المشاهد المثيرة.

كما غضب السفير التونسي في مصر من دورها في فيلم اللمبي وقالت وقتها: «نعم صحيح، ولقد طلب من المنتج أن يحذف كلمة تونسية من المشهد، وكان كلامها كالآتي من أجل أن نذكرك بها، وش تبرش علي وأنا اشطح وذلك موجه لمحمد سعد حين كان دورها راقصة في الفيلم».

فضائح مطربة الحصان :

كانت البداية، مع فيديو الحصان الذي ظهرت فيه بأوضاع مخلة وحركات مثيرة في وجود هذا الحيوان، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل وقتها والصحف المحلية، ولذلك قررا الحكومة المصرية منعها من دخول مصر بسبب هذه المشكلة، كما أن ملابسها كانت غير لائقة وشبه عارية تماما.

ويذكر أن، رواد شبكات التواصل الاجتماعي نشروا مقطع فيديو يرصد أحدث ظهور للمغنية نجلاء التونسية بعد غياب طويل، خلال احيائها حفل زفاف، وعرفت نجلا بلقب «مطربة الحصان» بعد إطلاقها كليب اغنية «انا هاطلب ايدك بكرا»، بسبب جرأتها الزائدة، وظهرت نجلاء في الفيديو وسط أجواء من المرح والعفوية في الحفل، حيث غنّت ورقصت مع عدد من المدعوين، وجالت على الطاولات احتفالاً بالعروسين.

ويشار إلى أنّ الفنانة أحدثت ضجة كبيرة منذ سنوات بعدما ظهرت في فيديو كليب مثير عنوانه «أنا هطلب ايدك بكرة»، وتضمن مشاهد مثيرة للجدل مع أحد الأحصنة، ومنعت حينها أيضا من دخول مصر، كما أنه تم طردها من مصر بعدما قيل إنها على علاقة مع نجل مسؤول مصري.

وعلقت نجلا وقتها وقالت: «أتيت إلى بلدي الأم تونس لأزور أهلي بعد أن أصبحت مقيمة في مصر، وعندما قررت العودة لمصر وجدت أمن الدولة بانتظاري وقالوا لي بعد أن أخذوا نسخة من جواز سفري ورجعوها بأنني ممنوعة من دخول مصر بسبب الكليبات الفاضحة، ولم أصدق حينها ما قٌيل لي واتصلت ببعض الشخصيات الذين أكدوا لي ما حصل فعلاً فعدت إلى تونس».

علاقتها بالرئيس معمر القذافي :

ظهرت نجلا في برنامج تلفزيوني منذ فترة طويلة، وكشفت الكثير من أسرار حياتها الشخصية وعن طبيعة العلاقة بينها وبين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، واعترفت أنها كانت على علاقة خاصة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقالت نجلاء في حوار عبر فضائية «الحوار التونسي» أنها تعرفت إلى الزعيم الراحل معمر القذافي حين غادرت مصر بعد تفاقم المشاكل معها هناك، فتلقت دعوة من قناة ليبية للمشاركة في برنامج، لتكتشف لاحقاً أن الزعيم هو من دعاها شفقةً عليها بعدما كشفت أزمتها مع مصر.

وأكدت نجلاء أنها لا تخجل بعلاقتها الخاصة مع معمر القذافي، وأنه فخر لها وللعرب جميعاً، وكشفت نجلاء بعض أسرار الزعيم الراحل معمر القذافي قائلة أنه يصوم كل اثنين وخميس، ولا يشرب الكحوليات ولا يُدخن، كما كشفت نجلاء أن الزعيم اقترح عليها التوسط لحل أزمتها مع مصر، والبقاء في ليبيا لأنه لا يحب الظلم الذي وقع عليها، لكنها رفضت لأن ليبيا ليست بحجم مصر، ولن تنجح فيها.

وقالت نجلاء أن الزعيم معمر القذافي عوضها بدعمها مادياً، فقام بتمويل أغنتين لها مع أشهر مُخرجة في لبنان وهي رندة علم، وأكدت نجلاء أن علاقتهما كانت بريئة، مُجرد استلطاف وصداقة استمرت لمدة عام فقط.