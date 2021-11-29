بعد مرور أسبوع على رحليها.. ابنة سهير البابلي ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

ابو ظبي - احمد الجزار - رثت نيفين الناقوري والدتها، الفنانة القديرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا الأيام الماضية، بعد تدهور حالتها الصحية، معربةً عن حزنها الكبير على وفاتها، واشتياقها لها، مطالبة كل جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت نيفين رسالة ترثي فيها والدتها، قالت فيها: حبيبتي يا أمي، يا حتة مني وأنا حتة منك، يا ضحكتي يا فرحتي، أنتِ جوا قلبي لأ، أنتِ بنتي وأختي ومعلمتي، صوتك في أذني حنانه يسلب إرادتي حين تناديني نيفين.. نيفين.. تعالي أنتِ طفلتي، أراك حولي.

وتابعت نيفين الناقوري: أراك بدمعي، أراك في سمعي يا ملهمتي يا بسمتي، أنتِ فخري، وأنت نصري، وعزتي بك يستقيم الحال، وبك يروق البال، وبك يحلو ويطيب القلب، قربك هو أقرب القرب، وحبك هو أحب الحب، ووجودك هو الحياة.

ورحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا يوم الأحد الماضي الموافق 21 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، تاركةً خلفها حزنًا كبيرًا في قلوب جمهورها، وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة، وحضر الجنازة عدد كبير من محبي الراحلة، على رأسهم الفنانة حلا شيحة، الفنان أحمد بدير.

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