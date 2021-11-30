الرياض - محمد الاطلسي - يعد النجم المصري تامر حسني من الفنانين القلائل الذين استطاعوا إثبات موهبتهم في مجال التمثيل إلى جانب موهبتهم في الغناء. ولم يكن الجمهور يتخيل أبدًا أن المطرب العبقري تامر حسني يمتلك موهبة التمثيل بجدارة كبيرة ومميزة، والقدرة على إتقان الأدوار بطريقة تقنع الجماهير. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن عندما ضبطت الفنانة مريم فخرالدين زوجها «يمارس الرذيلة » مع فتاة على سريرها .. والمفاجأة في رد فعلها ؟ تعرف على 4 أطعمة شعبية منتشرة تسبب ارتفاعا حاداً في ضغط الدم …احذر منها مشهورة من السعودية ارتدت عن دينها وجمعت بين الحجاب والمايوه وظهرت عارية تماما .. لن تصدق من تكون ؟ صور واقعة غريبة وصادمة : شاب يصور خطيبته وهي تمارس الرذيلة مع هذا الحيوان ؟ وسيلة فعالة وبسيطة من 3 دقائق في الصباح تحسّن ضعف البصر بشكل كبير .. تعرف عليها الآن؟ أسرار خلطة «الزنجبيل والقرفة» السحرية ..تفعل المعجزات في جسمك إذا شربتها قبل النوم ؟ رقم خيالي : لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنان تامر حسني .. والمفاجأة في عدد أولاده؟ دراسة أمريكية حديثة تكشف عن مشروب طبيعي لذيذ يمنع ارتفاع الجلوكوز في الدم وينشط عملية حرق السكر ويمنع التهاب البنكرياس؟ ماذا يحدث داخل جسمك إذا تناولت حبتين من القرنفل على الريق يومياً .. لن تصدق 7 نتائج مذهلة ؟ فنانة مصرية صرخت بكل صوتها بعدما تحول مشهد اغتصابها على السرير إلى حقيقة مع هذا الفنان الكبير.. لن تصدق من يكونان ؟ لا تستهين فيها : هذه العلامة في أذنك ربما إشارة إلى إصابتك بأمراض القلب .. تعرف عليها فوراً؟ سر عمره أكثر من 30 عاماً .. لماذا أجبر وزير اعلام مصر الفنانة عفاف شعيب على التمثيل في مسلسل رأفت الهجان؟ فتاة تلتقط صور مع أفعى وهي ملتوية حول عنقها ..وعندما أرادت إبعادها كانت الصدمة المروعة | شاهد الفيديو هل تعرض للإخصاء : حكاية وأسرار أحمد عدوية مع الأمير الكويتي وواقعة أشهر اعتداء في مصر والسبب فتاة فائقة الجمال ؟ لن تصدق النتيجة : هذا ما يفعله شرب الشاي الأخضر يومياً في الجسم! هاندا أرتشيل تُمارس الرذيلة مع نجم شهير..المفاجأة الكبرى موقف كرم بورسين؟ همس في أذن عروسته بشيءٍ غريب ليلة الزفاف جعلها تهرب منه فورا ..لن تتوقع ماقاله لها ؟ العريس المفتول بعضلاته يتحدى زوجته في « ليلة الدخلة » فسقط ميتاً أثناء معاشرتها .. تفاصيل صادمة ؟ معجزة خليط القرنفل المطحون مع الفازلين ..حياتك ستتغير عند وضعه على هذه المناطق من جسمك والنتيجة خلال دقائق ؟ تمويله من أثرياء السعودية : حكاية فيلم سعاد حسني مع بطل جيمس بون الممنوع من العرض بسبب روسيا ؟ ما الذي يحدث للجسم عند تناول حليب وملعقة كركم قبل النوم؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها بجراءة غير معهودة .. أشهر فنانة تصعق الجميع وتعترف بخيانة زوجها مع عشيقها .. شاهد من تكون ؟ بكل جراءة : أجمل زوجات رشدي أباظة تعترف بخيانته مع أمير عربي في شهر العسل .. والمفاجأة في السبب؟ تغنيك عن الأنسولين.. 7 مشروبات ساخنة متوفرة بكل منزل تخفض نسبة السكر في الدم فورا! لحماية بشرتك من التشققات في فصل الشتاء .. أتبع هذه الخطوات البسيطة ذات المفعول المذهل؟ مشروب متوفر في كل بيت يقضي نهائيا على مشكلة النسيان وعدم التركيز.. تعرف عليه!! 5 علامات واضحة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم .. تعرف عليها الآن ولا تتجاهلها لأهميتها ؟ لن تتوقع بعضها.. ما الذي يحدث للرجل عندما يضع قليل من زيت الزيتون على خصيته كل ليلة في غرفة النوم؟ واقعة عنيفة في عيادة خاصة : زوجه اشتكت من طريقة فحص الطبيب فكان رد فعل الزوج دموياً .. لن تتخيل ماذا فعل؟ معجزة يبحث عنها الجميع.. تناول منقوع لبان الذكر قبل النوم وشاهد بنفسك ماسيحدث لجسمك؟ واقعة لن تتكرر في تاريخ العرب .. لن تصدق كيف تعامل رئيس العراق الراحل صدام حسين مع المواطن المصري خفيف الظل؟ نتائج مذهلة.. تعرف على اقوى المشروبات لخسارة الوزن وحرق الدهون وانت نائم على فراشك ماذا تعرف عن سكر الدم التراكمي .. إليك 3 أسرار لخفضه بطريقة مذهلة وبدون أدوية ؟ أميرة تخرج عن صمتها وتكشف لأول مرة أسباب طلبها الطلاق من الأمير الوليد بن طلال والمفاجأة في زوجها الثاني وجنسيته ومهنته ؟ هام للرجال فقط.. هذه المشروبات تدمر العضو الذكري وتؤدي لضعف الخصوبة |تعرف عليها و تجنبها فورا اقرأ أيضاً : ماذا تعرف عن سكر الدم التراكمي .. إليك 3 أسرار لخفضه بطريقة مذهلة وبدون أدوية ؟ https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw اقرأ أيضاً : فنانة جميلة اكتشفها سمير غانم وتوفيت صائمة في رمضان وما عثروا عليه في دولابها فاجئ الجميع.. لن تصدق من تكون؟ (التفاصيل كاملة) اقرأ أيضاً : فنانة جميلة اكتشفها سمير غانم وتوفيت صائمة في رمضان وما عثروا عليه في دولابها فاجئ الجميع.. لن تصدق من تكون؟ (التفاصيل كاملة) الفنان الموهوب نجم الجيل تامر حسني من مواليد 16 أغسطس عام 1977 بمدينة القاهرة، ويبلغ من العمر حاليا 43 عامًا، واسمه الكامل تامر حسني شريف عباس فرغلي، وهو مطرب وكاتب أغاني وملحن وممثل وكاتب سيناريو ومخرج لموسيقى الفيديوهات المصرية. التحق الفنان تامر حسني، بكلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر ، وبدأ مشواره الفني خلال دراسته الجامعية، حيث غنى في حفلات جامعية. في احدى ندوات الجامعة تساءلت المذيعة الشهيرة سلمى الشماع اذا كان هناك من هو موهوب فغنى اغنية " قولو نو" فأعجبت بأدائه ثم طلب منه المشاركة في حفل ضم أفضل الفنانين ونخبة من المجتمع، فغنى تامر أغنيته " قولو نو" وحظي بإعجاب شديد من قبل الجمهور. بداية مسيرته قدمت المذيعة سلمى الشماع، الفنان تامر، إلى المنتج الشهير نصر محروس اقتناعا منها بموهبته الكبيرة ووقعت معه عقدا. بدأ الفنان تامر حسني مسيرته الفنية عام 2002 بألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب بعنوان Free Mix 3 ، وحقق هذا الألبوم نجاحًا كبيرًا، ثم بعد ذلك بعامين أصدر ألبومه الاستوديو الأول "باسم حب". أعماله السينمائية والدرامية شارك الفنان المحبوب تامر حسني في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها: حالة حب وسيد العاطي وعمر وسلمى -أجزاء 1 و 2 و 3- والكابتن هيما ونور عيني وآدم وفرق التوقيت، أهواك، البدلة وغيرها. زواجه وبالحديث عن حياته الشخصية فقد تزوج الفنان تامر حسني لمرة واحد منذ عام 2012 حتى اليوم، من الفنانة المغربية بسمة بوسيل، ولديهما ثلاثة أبناء هم: تاليا وأمايا وآدم. ثروته أما بالنسبة لثروة النجم المصري تامر حسني، فتبلغ 10 مليون دولار، بحسب موقع celebrity net worth، واستطاع نجم الجيل أن يحصد هذه الثروة طوال مسيرته الفنية العظيمة التي انطلقت عام 2002.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم خيالي : لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنان تامر حسني .. والمفاجأة في عدد أولاده؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.