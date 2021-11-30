أول تعليق من رضوى الشربيني على أنباء طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الإعلامية رضوى الشربيني أنها لا تعلم مدى صحة الشائعات المنتشرة حول طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب.

أوضحت رضوى الشربيني في تصريحات لبرنامج “MBC Trending”، أنها تدعم شيرين عبدالوهاب في حال كان الخبر صحيحا.

تابعت أنها تتمنى أن لا تكون أخبار طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب صحيحة، لأنها تدرك مدى حبهما لبعضهما، أو كيف كانا يحبان بعضهما في حال الطلاق.

أكدت رضوى الشربيني أنه في حال طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب، سوف تتمنى لكلاهما التوفيق في حياته، ولن تتأخر في دعم شيرين التي تحبها كثيرا.

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يذكر أن شائعة طلاق شيرين وحسام حبيب انتشرت بعد خروج الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلاله عن امتلاكها معلومات لا دليل على صحتها، عن انفصال شيرين وحسام.

عرضت نضال الأحمدية تسجيلا مسربا من أغنية جديدة بصوت شيرين، يتم طرحها ضمن ألبومها المقبل، وقالت إن كلمات الأغنية الحزينة موجهة من شيرين إلى حسام حبيب، وأكدت نضال أنها لا تعرف حسام بشكل شخصي، لكنها تدرك أن والديه لا يعاملاين شيرين بشكل لائق، وأن الأخيرة عانت كثيرا من سيطرة زوجها عليها وإبعادها عن أصدقائها المقربين، ومن بينهم نضال الأحمدية، التي أعادت التأكيد أنها لا تمتلك أي دليل على صحة كلامها.

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