عمر كمال يغير “خمور وحشيش” لـ “تمور وحليب” بأغنية بنت الجيران في حفله بالسعودية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عدل الفنان عمر كمال من كلمات أغنيته الشهيرة “بنت الجيران” وبالأخص الجزء الذي أثار أزمة عند طرحها وهو “أشرب خمور وحشيش”، وذلك أثناء غنائها في حفلته في موسم الرياض.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعمر كمال وهو يغني “بنت الجيران” واستبدل كلمتي الخمور والحشيش بـ”هشرب تمور وحليب”.

يذكر أنه في فبراير 2020 عندما اعترض الفنان هاني شاكر بصفته نقيبا للموسيقيين على جملة “خمور وحشيش” بعد غناء عمر كمال وحسن شاكوش لأغنيتهما الشهيرة في ستاد القاهرة، تم حذف هذه الكلمات واستبدالها بأخرى، وطُرحت الأغنية من جديد عبر موقع YouTube، مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلية، عبر قناة حسن شاكوش، وتم تعديل الكلمات إلى “أتوه “تسيبيني أكره حياتي وسنيني أتوه ومش هعيش”.

اقرأ أيضا لم يغادر منزله بسبب المعجبات وهذا رأيه في “نمبر وان”.. أبرز تصريحات كريم عبدالعزيز في “القاهرة السينمائي”

بعد أزمة رشوان توفيق.. أحمد حلاوة: وزعت ممتلكاتي على بناتي عشان مايستنوش لما أموت

محامي رشوان توفيق: ابنته اضطرته للعمل في سن الـ90 بعد أن حصلت على وديعة كان ينفق منها

“حسام كان بيموتها”.. نضال الأحمدية تكشف كواليس طلاق شيرين عبدالوهاب (فيديو)