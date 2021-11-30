ظهور الطفل «سعيد» نجل « الحاج متولي » بعد اختفاء دام أكثر 20 عاما والمفاجأة الصادمة في سبب اعتزاله و مهنته الأن؟!.. شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - بملامح بسطة ووجه ضاحك بشوش، جعله يدخل قلوب جمهوره منذ أول أدواره في السينما والتليفزيون، فكان الطفل مصطفى شعبان في "عائلة الحاج متولي"، والطفل يوسف شقيق الفنان كريم عبدالعزيز في "أبو علي".

بدأ هادي خفاجة، التمثيل وهو في سن الثالثة، في مسلسل "الضيف الصغير" عام 1998، ولكنه لم يحصل على الشهرة قبل عام 2001، بعد مشاركته في "عائلة الحاج متولي".

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يعتبر هادي نفسه محظوظا لوقوفه في بداية مشواره أمام نور الشريف، ومحمد صبحي، ويحيى الفخراني، وكريم عبدالعزيز، ورغم ذلك فإنه يعتبر هذا الأمر صعبا في اختياره لأدواره، فقال "السيناريو كان بيجيلي لحد البيت"، فضلا عن صعوبة انتقاء الأعمال بعد تقديمه "فنا هادفا" مع هؤلاء النجوم.

له شقيقان يشبهونه كثيرا، وهما الفنان فادي خفاجة وشادي خفاجة، حيث لا يستطيع الكثير من الناس التفريق فيما بينهم، ليقول فادي في ذلك "الناس مابتعرفش تفرق مابينا وبتوقفنا تشكرنا على أعمال أحدنا وتخلط الأمور في ذلك".

وشارك الثلاثة سويا في مسلسل "الناس في كفر عسكر" سويًا، ومسلسل "كفر الطيب"، من إخراج نادر جلال.

ويشترك الثلاثة سويًا في شركة إنتاج ودعاية وإعلان، وتقوم بإنتاج مواد إعلانية، وتوعوية، وأفلام قصيرة، ووثائقية وكارتونية.

ويحلم الأخ الأكبر شادي خفاجة، والذي يعمل كمخرج، بأن ينتج مسلسل بطريقة "سيت كوم" يجمع أخويه "فادي" و"هادي"، فضلاً عن الأطفال الذين بدأوا التمثيل في الصغر، مقتبسًا الفكرة من مشروع "استديو 80" لمحمد صبحي.

وبعد تحقيقه نجاحا كبيرا، قرر الممثل الشاب هادي خفاجة اعتزال التمثيل نهائيا في مصر والتوجه إلى أي دولة أخرى والتمثيل بها، وذلك بسبب موقف تعرض له مع القائمين على برنامج "وش السعد" للنجم محمد سعد.

وحينها حكى هادي ما حدث معه من خلال منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قررت أنا هادي خفاجة اعتزال التمثيل نهائياً في مصر وده بسبب الموقف اللي أنا هاحكيه هو موقف في قمة قلة الذوق اللي في الدنيا".

وتابع قائلا: "جاتلي مكالمة الساعة 12 بليل إن محمد سعد عايزني في تصوير في حلقة من برنامج (وش السعد) اللي هي كانت النهارده وأنه عايز يقعد معايا، طبعاً لبست وروحت له الساعة 1 بليل كان موجود الكاست كله ونجوم الحلقة أيتن عامر ومنة عرفة وعملنا بروفة واتفقت مع مدير الإنتاج والملابس وكل حاجة وأستاذ سامح عبدالعزيز المخرج قعدت معاه واتكلمنا عن الشخصية واتفقنا إن التصوير بعدها بيوم وخلصت كانت الساعة 4 الفجر روحت البيت نمت وصحيت استعديت نفسياً إن رايح التصوير وحفظت السيناريو كان الميعاد الساعة 5 المغرب لقيت اتصال وأنا في الطريق الساعة 4 العصر من واحد من مساعدين الإخراج بيقولي أستاذ هادي إحنا أجلنا الاسكتش بتاع حلقة حضرتك وهنكلمك نقولك إمتى التصوير إن شاء الله.. أفتح Mbc Masr من شوية ألاقي الاسكتش بتاعي اتصور بممثل تاني؟ طب ليه اللف والدوران الحمد لله تاريخى مش هيقف على حلقة بس موضوع تقدير".

وأضاف ليؤكد أن قراره نهائي وأنه سيذهب ليعطي نقيب الممثلين أشرف زكي عضوية النقابة تأكيدا على رفضه العمل في مصر مجددا: "أنا حبيت أحكي لأني وسط حاجات كتير حصلت لي مكنتش مستحمل حركة زي دي، وبكرة بإذن الله هاكون في نقابة المهن التمثيلية وهسلم أستاذ أشرف ذكى عضوية النقابة لأنها متلزمنيش فى شيء دلوقتى بس بجد كفاية تدمير فى المواهب وإحباط في الناس لأن الوسط بجد أصبح عن عصابات تتحكم فيه".