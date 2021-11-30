بينهم اَسر ياسين ودرة.. النجوم يحتفلون مع محمد ممدوح بعرض فيلم “أبو صدام” في القاهرة السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - أقيم مساء اليوم ، العرض العالمي الأول للفيلم المصري “أبو صدام” للمخرجة نادين خان، المشارك في المسابقة الدولية للدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائى، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور أبطال العمل وهم محمد ممدوح، أحمد داش، المخرجة نادين خان.

وحضر عدد من النجوم عرض الفيلم ومنهم أحمد مالك، درة، محمد كريم، رشا مهدي، عبير صبري، سينتيا خليفة، أحمد داود، آسر ياسين وزوجته، إنجي المقدم، هبة السيسي، ملك بدوي، إنجي أبو زيد، أروى جودة وغيرهم.

أبو صدام” من بطولة محمد ممدوح، الشهير، أحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، وهو قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي ،مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.

اقرأ أيضا

بسبب فيديو السيارة “البنتلي”.. بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة الإساءة للدولة المصرية

شوفتها وهي بتسرقني.. نادية الجندي تكشف تفاصيل سرقتها من الخادمة (فيديو)

أول تعليق من رضوى الشربيني على أنباء طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

التركية نسليهان أتاغول تخطف الأنظار في حفل مهرجان “ضيافة” بدبي ورضوى الشربيني تبكي