نقابة الموسيقيين تعلق على أستخدام بعض مؤدي الراب ألفاظًا خارجة في أغانيهم

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا، مساء اليوم، تستنكر فيه انتشار ظاهرة مؤدي الراب بما تتضمنه من أغان تحتوي على ألفاظ خارجة عبر السوشيال ميديا.

وقالت النقابة في بيانها: «مع انتشار ظاهرة مؤدي الراب بشكل غير مسبوق على السوشيال ميديا، بما تتضمنه من كلمات تخرج عن الآداب العامة والأخلاق، ويتصور البعض أن نقابة المهن الموسيقية لها عليهم السيطرة».

وأضافت: «نؤكد أنهم ليسوا أعضاء بالنقابة وغير مصرح لهم بالغناء، وليس لدينا حصر بعددهم وأسمائهم، والنقابة تفرض قانونها ولوائحها على الذين استوفوا أوراقهم واجتازوا الاختبارات ووقعوا تعهدات بالظهور اللائق للفنان المصري، وعدم الخروج عن القيم الاجتماعية بكافة أشكالها ولا عن الأخلاق ومراجعة الكلمات قبل طرحها على السوشيال ميديا أو الجمهور مباشرة، والنقابة تتبرأ وتستنكر كل الكلام الخارج والألفاظ الموحية للعنف أو الجنس أو الكراهية، وكل ما يدعو إلى الحط من قيم وثوابت وأخلاق المجتمع من هؤلاء، وأنهم ليسوا أعضاء بالنقابة وغير مصرح لهم بالغناء.

واختتمت النقابة بيانها: «وتهيب النقابة بمن يرغب في الانضمام إليها، تقديم أوراقه المبينة بلجنة القيد لاجتياز الاختبارات، والالتزام بالقانون واللوائح المنظمة».

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