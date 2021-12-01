صبا مبارك: تخطيت الأربعين وأكره مرض السرطان وعشت بأسرة مفككة وعلاقتي بوالدي كانت معقدة

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة صبا مبارك ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، في برنامج ABtalks، والذي يقدمه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك لأول مرة عن جوانب خفية من حياتها الشخصية وما مرت به في طفولتها والخبرات التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.

وإليكم أبرز التصريحات..

-أشعر بأنني جاهزة الآن لتجربة أشياء جديدة.

– لو شعرت بعدم أهميتي في المكان أنسحب فورا.

-كنت أفكر بعقلية الضحية في السابق وأنزعج بسبب عدم التقدير ولكن كل شيء تغير الآن وأصبحت أعطي دون انتظار مقابل فقد لأنني أريد ذلك.

-أصبح هدفي في الحياة الآن هو أن أنضج ذاتيا.

-كانت طفولتي مجنونة غير تقليدية فقد تربيت في أسرة مفككة (أنا أطفال الطلاق بكل مراحلهم).

-عشت برفقة عائلة والدي فترة ثم انتقلت للعيش برفقة والدتي وزوجها وتنقلت للعيش في بلدان عديدة وأشعر أن هذا الأمر لم يكن طبيعيا.

-علاقتي بوالدي كانت معقدة وليست سوية لست معتادة على كلمة أبي، ولا أشعر بأنني أعرفه جيدا.

– مررت بأشياء كثيرة وليست جيدة بعلاقتي بوالدي على كل المستويات نفسيا.

-لا تقدموا على الانجاب ما لم يكن باستطاعتكم الاعتناء بالأطفال فلابد أن ينتبه الأهل كثيرا في تربية الأبناء.

– تخطيت الأربعين الآن ولازلت موجوعة بسبب طفولتي الغير سوية.

– تجربة طفولتي جعلتني شخص أقوى وأم أفضل.

-لابد أن تحرص على تربية طفلك دون انتظار تقدير.

– والدتي هي كل شيء في الحياة كانت فنانة تشكيلية تتمتع بالحس الفني وحالمة.

– أشتاق لأمي كثيرا فهي انسانة حنونة ومحبة للأشخاص وذكية للغاية.. علاقتي بها علاقة صداقة.

– لم تجبرني أمي على شيء بحياتي سوى القراءة.

– لدي استعداد أن أدفع سنة من عمري كي أرى والدتي لمدة 5 دقائق من جديد.

– أكره مرض السرطان لأنه حتى الآن لم نجد علاجا فعالا وقويا للتخلص منه.

-كان علي أن أثبت نجاحي لأنه لا يمكن لدي خيار آخر وأن أندم أشخاص خرجوا من حياتي ولكن الآن أصبحت هذه الدوافع غير موجودة.

-الحب هو كل شيء عندما تشعر بأنك محبوب يصبح لديك سند في الحياة فالحب ضرورة.

-من يشعر أنه بحاجة إلى علاج نفسي لابد أن يلجأ إلى طبيب.

-لماذا أشعر بأن لدي مشكلة مع الدعوة وبأنني لابد أن أخاف من الدين؟ لابد أن أحب الدين ولا أخاف منه وأن أقتنع بكل شيء.

-لابد أن نترك مساحة لأطفالنا بعيدا عن الدراسة فلا أعتبر أن الدرجات مقياس لتربية الأبناء.

– لا يصح أن نستهين بأحلام الأشخاص.

-وفاة المقربين مني جعلتني شخص حاضر أكثر ومهتم بمن حولي.

– أخشى فقدان أشخاص مهمين في حياتي، وبفقدان زوجي السابق شعرت بأنني فقدت عائلتي.

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