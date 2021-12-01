هاني شاكر يحيل عمر كمال للتحقيق بعد تصريحاته عن سبب تغيير “خمور وحشيش” إلى “تمور وحليب”

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت نقابة الموسيقيين إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق، وذلك بعد حفله في السعودية.

وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية بعد تصرفات المُطرب الشاب عمر كمال في حفله بموسم الرياض، حيث استبدل جُملة في أغنيته الشهيرة بنت الجيران، وهي جُملة هشرب خمور وحشيش بـ هشرب تمور وحليب، لكن الغضب الحقيقي جاء بعد تصريح عمر حينما سُئل عن سر تغيير تِلك الجُملة قال: أنا واقف على أرض طاهرة.

كما أن بيان نقابة المهن الموسيقيين جاء بتوقيع نقيبها هاني شاكر، حيث قال: مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد؛ لكن مصر لا تُهان.

وأضاف البيان: في آخر حفلات المطرب عمر كمال في المملكة العربية السعودية حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة قال أنا واقف على أرض طاهرة، علما بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء.

وعليه؛ يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلا في موقعه والتصدي لكل ما هو مسف وردئ على الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف.

تصاعد الأزمة

ناقشت الإعلامية عزة مصطفى تصريحات عمر كمال الأخيرة عن تغيير كلمات “بنت الجيران” بسبب وقوفه على أرض طاهرة، وقالت ساخرة في برنامجها “صالة التحرير” عبر قناة صدى البلد، إن ما يفعله مؤدي المهرجانات يوحي بأنه سيغير كلمات أغانيه وفقا للبلد التي يغني بها.

في نفس السياق عبرت النائبة داليا السعدني عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن دهشتها مما قاله عمر كمال، موضحة في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج، أن الأرض المصرية طاهرة كذلك.

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