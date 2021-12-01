أحمد حلمي يكشف عن صورة شقيقته لأول مرة بمناسبة عيد ميلادها

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر الفنان أحمد حلمي، صورة شقيقته لأول مرة بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم الأول من ديسمبر.

وحرص حلمي على تهنئتها، حيث علق على الصورة الذي نشرها عبر “فيسبوك” وكتب: “أختي حبيبتي وصديقتي، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي يا حنينة يا غالية، أجمل حاجة في علاقة الاخوات ببعض إن يكون بينهم صداقة”.

وحازت الصورة علي تفاعل جمهور أحمد حلمي الذي علق علي وجه التشابه بين نجمهم المفضل وشقيقته، حيث علق أحد متابعيه قائلاً: «فولة واتقسمت نصين»، فيما كتب آخر: «ملامحها جميلة أوي وحنينة، ربنا يخليكم لبعض».

أحمد حلمي يواصل تصوير «العيل»

وفي سياق مختلف، يواصل أحمد حلمي تصوير مشاهد فيلمه الجديد «العيل» الذي يجمعه بالفنانة روبي لأول مرة، إذ صور عددا من المشاهد الداخلية في أحد أماكن السهر بحكم احتفاله بعيد ميلاده وفقاً لأحداث الفيلم، ومن المقرر أن ينتقل لعدد من مواقع التصوير المختلفة لاستكمال تصوير الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من عمرو عبد الجليل، نور إيهاب، أحمد مالك، نسرين أمين وكوكبة من النجوم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد شاكر خضير.

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