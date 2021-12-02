في أول مواجهة مع حفيده.. رشوان توفيق: أمك بأفعالها هدت البيت اللي أنا بنيته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق، على أزمة والده مع جده، قائلًا: “لما حصلت مبادرة الصلح اتكلمت وقلت إن مفيش مشكلة وأن الصلح لو تم هيكون بين أب وبنته”، مضيفًا: “الجرائد والصفحات تضغط بشدة وكنت أتلقى مكالمات كثيرة والأمر لم يصل إليهم بالغلط، أنا لم اعترض على الصلح أو أرفضه”.

وأضاف “محمد” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة ” إم بي سي مصر”، اليوم الأربعاء: “والدتي مش مرتاحة من الخلاف مع جدي ونتمنى الصلح”، موضحًا أنه ليس على خلاف مع جده أو خالته، ووالدتي تعاني من الضغط منذ الأمس، قائلًا: “ممكن تكون بتتفرج ومقدرش اتفق أو أصرح بحاجة على لسانها دون الرجوع لها”.

وتابع: “لم أصرح بأن هناك أي مشكلة في الصلح مع جدي وهو صلح بين أب وجده، وكان عليا ضغوط كتيره عشان أعمل مداخلات في الإعلام”، مؤكدًا أن والده ليس له دخل في المشكلة بين والدي وجدي، قائلًا: “أبويا ملوش يد في أي حاجة وما تم كان من أمي بشخصها هي، لا أنا ليا دخل ولا أبويا له دخل”.

وعلق الفنان الكبير رشوان توفيق على مداخلة حفيده: “شرطي الوحيد للتصالح أن تعودوا عما كنتم تنوون فعله وترضوا بتقسيمي للشاليهات، ولو عملوا ما يرضيني ترجع الدنيا لمجاريها”، مؤكدًا: “أثر نفسيًا علي أن ترفع ابنتي قضية لإلغاء التوكيل خشية من خيانة الأمانة وهو أمر صعب ولن أقبله”.

وأوضح: “بنتي بأفعالها هدت البيت اللي بنيته طوال عمري وهبة بنتي عمرها ما قالت إزاي يدي توفيق أيام ما كان عايش”.

هبة رشوان: والدى كتب أملاكه باسماءنا حبا فينا

وقالت “هبة رشوان توفيق” لابن اختها: “اتهاجمت قدك 100 مرة في الإعلام، وقولتلك في أكثر من رسالة وقلت لأختي ابوكي عايزك في حضنه واحنا مش بنعمل تمثيلية”.

وأوضحت: “أشهد لأبن اختي لا يحجر على أمه ولا يملك ذلك ولا يستطيع أن يقول لها ماذا تفعل، وابن اختي لا أحمله بأن يقول شيء على لسان والدته”.

وأضافت “هبة”: “حضراتكم سمعتوا القصة ولكن عايز أرد على شيء أن أمورنا تم حكيها على العامة ولا يوجد شيء نخجل منه باعتبارنا نعمل في الإعلام والفن”، موضحًة: “والدي كان يسألني دائمًا ويقولي مش ممكن أكون غلط ولازم الناس تستفاد من التجربة فهو راجل بسيط وكان بيقول فليتعلموا مني”.

وتابعت: “رديت على الفيس بوك وبيتحكيلي اللي بيتقال من حبايبي”، موضحة: “والدي عادل ماديا بين أبنائه، والمال مال والدي والتوكيلات تم إجراؤها ولا نتصرف في أمواله لأنه يديرها في حياته “، مؤكدة: “لم يحدث أن والدي قام بكتابة الأملاك بأسمائنا كي يتلاعب بالشرع ولكنه كان يكتب الأملاك باسمائنا حبا فينا “.

رشوان توفيق: تجربتي الأخيرة فيها قسوة ورحمة

وقال رشوان توفيق خلال الحلقة: مريت بأزمات كثيرة طوال مشواري الفني وكنت أنحت في الصخر ومررت بمشاكل مؤلمة أبرزها وفاة ابني توفيق والحاجة أميمة زوجتي، ومكنتش أتصور أن المحنة دي خلتني أكلم نفسي كثيرا”.

وأضاف “توفيق” في حواره لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء: “مكنتش اتصور المحنة التي أتواجد فيها حاليًا، لأن عمري كله وكفاحي كله وما من عليا الرحمن من رزق كان لأولادي وأخر حاجة أفكر فيها نفسي وكل شيء لأولادي طوال حياتي”.

وتابع: “تجربتي الأخيرة فيها قسوة ورحمة، الرحمة أن الله سبحانه وتعالى وأنا في الكبر وراني الشعب المصري الحنون الذي كان يعطف عليا العطف دا، ودا بيبكيني”.

وقاطعه الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، قائلًا: “وجهت لك رسالة عبر صفحتي على اليوتيوب، وقلت له لا تبكي فدموعك غالية لا تبكي فدموعك أرقتني ومن المؤكد أن هناك في الأمر لبسًا وعمًا قريب تنكشف الغمة وتأتي ابنتك في حضنك متعشمة في اتساع صدرك المعهود وستبكي على كتفيها دموع فرحًا.

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