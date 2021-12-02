الرياض - محمد الاطلسي - يطلق عليها «نفرتيتي السينما المصرية» التي عشقتها الجماهير العريضة، بملامحها المصرية الفرعونية الأصيلة، الفنانة سوسن بدر صاحبة الأدوار الفنية المميزة، ودائمًا ما تؤدي أدوارها الفنية ببراعة تجعلك تصدق أن الشخصية حقيقية.

ولم تكن الفنانة سوسن بدر يومًا مادة خصبة لاحتلال «التريند» بالتصرفات الغريبة أو الملابس الجريئة، فمن المعروف عنها وقارها، وكونها سيدة لها شأنها الكبير، لكت كعادتها من المشاهير فإن حياتها مراقبة من الجماهير. الفنانة سوزان بدر الدين حاربها المخرجون في بداياتها الفنية بسبب تجسيدها لشخصية الأميرة السعودية مشاعل بنت فهد آل سعود، الذي اتهمت فيه بالزنا وتم قتلها، ما أضطرها لتغيير اسمها الفني ليصبح «سوسن بدر»، وهي من مواليد 12 نوفمبر 1957.

93092633

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

ظهرت عارية ولم تغطي مكان عفتها بشيء .. تفاصيل حبس الفنانة والراقصة جوهرة في مصر - صورة

بالرغم من جمالها الخارق : يمسك بعروسته من شعرها أمام الضيوف ويطردها من الحفل بعد وصول مقطع إلى هاتفه .. شاهد الفيديو

رد فعل مفاجئ وغير متوقع لنجمة طيور الجنة جنى مقداد على أخبار خطوبتها.. والمفاجأة في عمرها الحقيقي؟!

تزوجت ابن صديقتها.. رد مفاجئ وغير متوقع من ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر؟

هل شعرت يوماً بالصداع فور استيقاظك من النوم؟ يدل ذلك على اعراض خطيرة عليك معرفتها فوراً؟

يكشف لأول مرة.. لن تصدق ماذا طلب «العندليب» عبدالحليم حافظ من يوسف شعبان وهو على فراش الموت؟

نعمة من ربنا .. عصير هذه الفاكهة المنزلية يضبط ضغط الدم ويخفض الكوليسترول فورا و يخلصك من الإمساك للأبد - تعرف عليه

هذه الفنانة الكبيرة تزوجت سراً زوج زميلتها .. والمفاجأة في ردة فعل الأخيرة حين علمت بالخبر ؟.. شاهد من تكون!

لكل مريض سكري..فورا .. لا تتناول هذه الفواكة إطلاقا تدمر هرمون الإنسولين و ترفع السكر في الدم

مرض خطير وراء الم الرجلين وثقلها عند الاستيقاض من النوم ..اذهب لى الطبيب فورا

هبة من الشافي : مشروب بسيط يخفض نسبة الكوليسترول ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة .. طريقة التحضير؟

بعد غياب طويل .. لن تصدق كيف أصبحت الفنانة سميرة توفيق في أحدث ظهور لها بعدما انتقلت للعيش في أبو ظبي! (صورة)

أتذكرون الطفلة البريئة اشكيناز التي نجمة مسلسل الحاج متولي .. لن تصدق كيف أصبحت بعدما كبرت والمفاجأة سبب اعتزالها التمثيل؟

عليك الابتعاد عنها فوراً : هذه الوجبات قد تصيب عقلك بالتلف وتقرب أجلك ؟

المشروب المعجزة لن تستغني عنه بعد الآن : يجدد شباب الجلد ويطهر الكبد ويكافح أمراض السرطان والقلب والسكري وفوائد أخرى؟

لن تخطر على بالك .. تعرف 6 فوائد مذهلة يمنحك إياها تناول هذا الشاي السحري؟

كنز يبحث عنه كل الرجال .. 5 فوائد سحرية غير متوقعة لـ حبة البركة | تعرف عليها

وداعاً لضعف البصر: مشروب سحري يساعد علي تقوية النظر وتحسين الرؤية بطريقة مذهلة .. طريقة التحضير

لا يخلو منه أي بيت.. هذا البهار يغنيك عن الأنسولين ويخفض مستوى السكر في الدم | تعرف عليه

مفاجأة مذهلة : شاهد صور من حفل زفاف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على الحسناء أميرة الفائقة الحسن والجمال ؟

وصفت بالمعجزة : هذه العشبة لها قدرة هائلة في تخفيض نسبة السكر في الدم والحفاظ على صحة الكبد وفوائد أخرى .. تعرف عليها

وداعا للأنسولين .. اقوى 6مشروبات طبيعية متوفرة بكثرة تخفض نسبة السكر في الدم بغضون دقائق (تعرف عليها)

فياجرا طبيعية 100% .. عشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة الأستخدام الصحيحة!

هذا المشروب الشائع كارثة.. يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير- جنبه فورا

اكتشاف مذهل خاص للنساء .. 10 علامات تكشف لك جنس الجنين في منزلك بدون فحص .. تعرفي عليها؟

اقرأ أيضاً : مفاجأة مذهلة : شاهد صور من حفل زفاف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على الحسناء أميرة الفائقة الحسن والجمال ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : أمير سعودي مراهق يتزوج رسمياً من الفنانة هيفاء وهبي.. والمفاجأة من هو هذا الأمير !؟

اقرأ أيضاً : شاهد: حفيدة هيفاء وهبي الصغرى تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور .. شبه جدتها! (صور)

تزوجت الفنانة سوسن بدر سبع مرات:

- تزوجت للمرة الأولى من استاذها أسامة أبو طالب، عندما كانت طالبة في معهد الفنون المسرحية واستمر الزواج 5 سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة ياسمين

- المرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج 4 سنوات فقط.

- تزوجت للمرة الثالثة من رجل أعمال شاب مصري، له أعمال في مصر، ويعيش في أمريكا، لكنه بعد الزواج بمدة لا تتجاوز 4 أشهر سافر إلى أمريكا وتوفى هناك.

- كان السيناريست محسن زايد زوجها الرابع الذي توفى بعد أقل من شهر من الزواج.

- تزوجت للمرة الخامسة من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن.

- كان ابن صديقتها «ناهد فريد شوقي» فريد المرشدي هو الزوج السادس، والذي كان يصغرها بـ 15 عام، وأنتهى الزواج بالانفصال بعد 4 أشهر.

- أما المرة الأخيرة كانت من الشاعر سامح العلى الذي يصغرها بـ 10 سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 أشهر.

علاقة سوسن بدر بابن صديقتها

صدفة جمعت الفنانة سوسن بدر، بابن صديقتها في إحدى مواقع التصوير، ويدعى فريد المرشدي، ليبدأ الحديث بينهما عبر الهاتف بعد انتهاء التصوير، وحدث تبادل للإعجاب بينهما على الرغم من كونه أصغر منها بـ 15 عام.

وترى الفنانة سوسن بدر، أن فارق السن بين الزوجين لا يعتبر مشكلة على الإطلاق، فنحن نمنع الأمر بحجة العادات والتقاليد، قائلة: «لا عيب في الحلال ولا مانع أن تتزوج المرأة رجلاً أصغر منها في السن»، وبالفعل أتصلت سوسن بصديقتها – والدة فريد المرشدي- وأخبرتها بالعلاقة مع ابنها: «ابنك بيكلمني»، لترد ناهد فريد شوقي: «آه ما انا عارفة أنه معجب بيكي، وخلي علاقتك بيا غير علاقتك بيه، ارتبطوا مارتبطوش، علاقتنا احنا كأصدقاء خليها بعيد».