اختفت منذ 20 سنة .. ظهور بطلة «عنتير شايل سيفه» في حالة يرثى لها والجمهور في صدمة | شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة إيفا هي واحدة من الفنانات اللاتى برغم تقديمها فقط للأدوار الثانوية إلا أنها استطاعت أن تلفت أنظار الجمهور إليها، ويظل دورها في فيلم عنتر شايل سيفه مع الزعيم عادل إمام عالقا في الأذهان حتي الأن.

اسمها الحقيقي هو إيفلين محروس شاهين، وهي من مواليد 16 أبريل 1953، عمرها الآن 67 عاما ولدت بمحافظة القليوبية لأسرة ميسورة الحال، وتلقت تعليمها في المدارس الأجنبية.

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بدايتها الفنية كانت من خلال المسرح مع جلال الشرقاوي ثم مع الفنان سمير غانم وقدمت مسرحية أنا هايص وأخويا لايص عام 1992.

ولكن إنطلاقتها الحقيقة كانت في السينما من خلال فيلم عنتر شايل سيفه مع النجم عادل إمام، وقدمت شخصية كارولين وعرفت إيفا بتقديم بعض أدوار الاغراء.

الفنانة إيفا مصرية الجنسية ولكن ساعدتها ملامحها ولكنتها الأجنبية بسبب دراستها في المدارس الأجنبية علي أن تجيد تقديم أدوار الفتاة الأجنبية ببراعة وهو سبب نجاحها في فيلم عنتر شايل سيفه.

وقدمت بعد هذا الدور العديد من الأعمال فهو من فتح لها الطريق نحو المزيد من الأدوار ومن أشهر أعمالها: فيلم جواز عرفي، عروسة البحر، مسجون ترانزيت.

وفي المسرحيات قدمت أهلا يا دكتور، في عز الظهر، أخويا هايص وأنا لايص، الزعيم ونيولوك.

وكذلك ظهرت إيفا في العديد من المسلسلات ومنها رحلة السيد أبو العلا البشري، الأصدقاء، المصراوية، ونيس وأيامه، قضية نسب، أسمهان، واحة الغروب، سابع جار، وللحب فرصة أخيرة.

وتداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورتين، إحداهما قديمة والأخرى حديثة للفنانة المصرية إيفا التي شاركت في فيلم "عنتر شايل سيفه"... وركّز المتابعون في تعليقاتهم على الصورتين على التغييرات التي طرأت على شكل إيفا.

وفي هذا السياق، رأى الكثيرون أن ملامحها تغيرت كثيراً فيما أشار آخرون إلى أنها ما زالت تحتفظ بشيء من جمالها رغم التقدّم في العمر.

ويُشار إلى أن إيفا واسمها الحقيقي إيفلين شاهين انطلقت في عالم التمثيل في العام 1978 غير أنها لم تشارك إلا في عدد قليل من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية. وكان من أبرز هذه الأعمال، مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص" إلى جانب الفنان القدير سمير غانم، والتي عُرضت في العام 1992. كما ظهرت في مسرحية "الزعيم" بدور ثانوي وفي أعمال تلفزيونية هي: "صرخة بريء" و""فيه حاجة غلط" و"رحلة السيد أبو العلا البشر" و"قضية نسب" و"أسمهان" و"ونيس وأيامه".

ويُذكر أن فيلم "عنتر شايل سيفه" أُنتج في العام 1983 وهو من بطولة عادل إمام ونورا ومصطفى متولي وحاتم ذو الفقار.