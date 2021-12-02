احتجاز كارمن سليمان وزوجها في المغرب بعد إغلاق المجال الجوي ويلجأن للسفارة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المحلن مصطفى جاد عن احتجازه وزوجته المطربة كارمن سليمان في المغرب، بعد إغلاق المجال الجوي للمغرب جراء انتشار متحور فيروس كورونا.

وأكد جاد في تصريحات صحفية عدم استطاعتهما العودة للقاهرة بسبب غلق المجال الجوي.

تابع جاد مؤكدًا محاولاته الجادة للعودة لمصر حيث حاول اللجوء للسفارة المصرية بالمغرب.

يذكر أن مصطفى جاد طرح مؤخرًا أولى تجاربه الغنائية، بينما احتفلت كارمن سليمان بوصول عدد متابعيها إلي 5 ملايين وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها بموقع أنستجرام.

وأحيت سليمان مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

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