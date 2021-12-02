ظافر العابدين مع زوجته على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة لحضور أول فيلم من إخراجه (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - وصل الفنان التونسي ظافر العابدين بصحبة زوجته، غلى السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، لمشاهدة فيلمه الجديد “غدوة” الذي يشهد أولى تجاربه الإخراجية.

ويعرض الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في عرضه العالمي الأول.، ضمن فاعليات الدورة الـ43 للمهرجان، والتي تقام حاليًا.

ويشارك ظافر العابدين بطولة فيلم غدوة، الفنانة نجلاء بن عبدالله، والبحري الرحالي، وغانم الزرلي، ورباب السرايري، وأحمد برهومة.

وتدور أحداث الفيلم حول تدهور الحالة الصحية لحبيب؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن على على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، ويؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.

وقال ظافر العابدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في تونس في وقت سابق: الإخراج دائمًا كان حلم يراودني، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب والتوقيت المناسب، وأشكر كل الداعمين لي في تلك التجربة ومنهم المنتجة التونسية الكبيرة درة بوشوشة والتي تجمعنا علاقة صداقة وأعمال طويلة.

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