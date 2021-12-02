فيفي عبده ترقص على أحدث أغنيات شيرين عبدالوهاب “القماص” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد ساعات فقط من طرح أحدث أغنيات شيرين عبدالوهاب “القماص” من ألبومها الجديد، نشرت الفنانة فيفي عبده، خلال تواجدها بالعراق، فيديو وهي ترقص على الأغنية.

وظهرت فيفي خلال الفيديو بفستان أسود، وعلقت على الفيديو قائلة: “ألف مبروك لحبيبتى شيرين عبد الوهاب على اغنيتها الجديده القماص من العراق وتكريمى فى بغداد بحبكم اوى وبحبها خمسة أمواااه”.

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وأطلقت شيرين اليوم الخميس أغنية جديدة بعنوان القماص، من ألبومها الجديد، بعد أن أطلقت أمس أولى أغنياتها بعنوان ” كلها غيرانة”.

كما كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن أغنية أخرى بعنوان “مالكش أمان” وذلك بالتزامن مع الإعلان عن انفصالها عن حسام حبيب، وهو الخبر الذي كشفت عته أيضا نضال الأحمدية.

شيرين تتجاهل شائعات طلقها

تجاهلت شيرين الشائعة، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى الجمهور، تدعوهم إلى حفلها الغنائي المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت شيرين: “موعدنا انشالله في أبوظبي في مهرجان أم الإمارات، وحشتوني”، مع وضعها صورة للبوستر الدعائي الخاص بالحفل المقام يوم 10 ديسمبر المقبل.

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الإعلام المصرية والعربية، قبل أيام، أنباءً تشير إلى طلاق الفنان حسام حبيب، من الفنانة شيرين عبدالوهاب.

أصل المعلومة، جاء على لسان الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب. بحسب ما زعمت.

وكتبت الأحمدية، عبر حسابها على “تويتر”: “كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم”.

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