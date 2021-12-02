ممثلة بريطانية معتزلة ولديهما ابنة وحيدة.. معلومات عن زوجة ظافر العابدين بعد خطفها للأنظار

ابو ظبي - احمد الجزار - استطاعت جوان زوجة النجم التونسي ظافر العابدين في خطف الأنظار اليوم، بعد ظهورها معه لأول مرة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي حيث يعرض له اول فيلم من إخراجه.

وقررت الممثلة البريطانية المعتزلة جوان، أن ترافقه وتدعمه في أول تجربة إخراجية له، وهو الفيلم التونسي “غدوة” الذي اعتبره ظافر خطوة مهمة في مشواره الفني، كما أنها خطوة طال انتظارها.

وإليكم بعض المعلومات عن جوان بعد خطفها للأنظار اليوم..

جوان فاريل وهي ممثلة وموسيقية بريطانية، قدمت العديد من التجارب الفنية

قررت جوان اعتزال الفن للتفرغ لبيتها وتربية ابنتهما الوحيدة ياسمينا



تزوجت من ظافر العابدين في 2008 بعد قصة حب استمرت ما يقرب من 5 سنوات

انجبت منه طفلتهما الوحيدة ياسمينا في 2009

امتهنت الغناء وشاركت في العديد من الحفلات

وهي من مواليد مانشستر في إنجلترا

عملت في عروض الأزياء، كما أنها تمثل مجموعة واسعة من العلامات التجارية المعروفة، حيث ظهرت جوان في حملات تجارية عديدة.



أكد ظافر العابدين في تصريحات تلفزيونية سابقة إنها فضلت الأمومة عن العمل.

كانت والدته الراحلة تفهمها بالإشارة على حد قوله.

وأكد ظافر أنه لم يتدخل في قرار اتعزالها ولكنها اتخذته بنفسه لرعاية ابنتهما

وقال ظافر أنها تشارك في بعض الحفلات الغنائية من حين لاَخر





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