ابنة شيرين عبدالوهاب تهاجم حسام حبيب وتهدي له أغنية “بكرهك”

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجمت هنا ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب الصغرى، زوج والدتها الفنان حسام حبيب وذلك خلال فيديو وجهت له رسالة من خلال أغنية .

وكتبت ابنه شيرين على الفيديو إلى هذا الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف H؛ هذا الأغنية موجهه لك.

واستعانت ابنه شيرين بأغنية I hate u ” أنا بكرهكِ.. لتوجهها لحسام حبيب حيث لاقت تفاعل من متابعيها .

ظهرت شيرين عبدالوهاب في أول ظهور لها بعد أنباء انفصالها عن زوجها عن حسام حبيب، برفقة فريق عمل أغنيتها الجديدة ” كلها غيرانة “حيث شهدت الصورة عدم تواجد حسام حبيب للمرة الأولي حيث كان يحرص على التقاط الصور معها في جميع أعمالها .

طارق الشناوي عن طلاق شيرين وحسام: “ظبطت أمورها وقالت بالسلامة”

أوضح الناقد الفني طارق الشناوي أنه توقع طلاق المطربة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب قبل فترة.

أشار طارق الشناوي إلى تسريب صوتي ظهر في يونيو الماضي ونسب إلى والد حسام حبيب، الذي تحدث عن استغلال شيرين لابنه حسام وتعطيلها لمسيرته الفنية، وأشار أيضا إلى رد حسام حبيب على والده.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح في برنامج “تحت الشمس” المذاع عبر قناة الشمس، قال طارق الشناوي: “أنا توقعت من أول موضوع التسريب. شيرين عندها ذكاء ابن البلد الفطري، بمعنى هي أخذت حقها وهي متجوزة.”

وأضاف: “هي خلته يهاجم أبوه في كليب، لأن أبوه قال إنه متجوزها عشان فلوسها، وأنا عارف ولاد البلد، لما ينتقم بينتقم بقوة. بعد ما عمل الدور ده وهاجم أبوه على الملأ، وهدده إنه هيرفع عليه دعوة، راحت مظبطة أمورها وقالت بالسلامة.”

وتابع: “أنا ابن بلد زي شيرين والمجموعة دي، وعارف بيفكروا إزاي.”

يذكر أن شائعة طلاق شيرين وحسام حبيب انتشرت بعد خروج الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلاله عن امتلاكها معلومات لا دليل على صحتها، عن انفصال شيرين وحسام.

محامي شيرين وحسام يكشف حقيقة وجود نزاعات مالية بينهما

أثارت أنباء انفصال حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وهو الخبر الذي فجرته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، وزاد تأكيده بعد امتناع حسام وشيرين على التعليق حتى هذه اللحظة.

حتى أن هناك أنباء خرجت بوجود نزاعات قانونية ومالية حاليًا بين حسام وشيرين.

وعن وجود نزاعات قانونية، وأنباء عن الانفاصال، قال حسام لطفي محامي الطرفين في تصريحات صحفية: “لم يحدثني أي منهما في هذا الموضوع”.

وعلق على ما تم تداوله بشأن وجود نزاع مالي بينهما، وقال :”لم يحدث، لم يتحدث أي منهما في هذا الموضوع إطلاقا”.

وعن زعم بعض المواقع وجود فريق من المحامين بين شيرين وحسام حبيب، لتحديد حقوق كل منهما، ومطالبة “حسام” بالحصول على جزء كبير من الأموال لإدارته لأعمالها وإشرافه ورؤيته الفنية، أجاب الخبير القانوني :”أنا مستشار قانوني لهما ولا علم لي مطلقا بهذا الحديث، ولم يتم إثارته مطلقا”.

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس، أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي بعنوان “كلها غيرانة”، ومن كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود انور، وتوزيع محمد مجدي، ووصل عدد مشاهداتها بعد طرحها عبر قناة شركة روتانا في موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة.

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