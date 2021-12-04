حمو بيكا يكشف تفاصيل احتجازه خلال الساعات الماضية في مطار دبي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن احتجازه لساعت طويلة في مطار دبي اليوم، أثناء وصوله لإحياء عدد من الحفلات، قدمًا من السعودية.

وكشف حمو بيكا تفاصيل احتجازه في مطار دبي، قائلًا مدة إقامتي في دبي كانت قد انتهت، خاصة أنني لم أتردد عليها منذ فترة طويلة، ولذلك تم احتجازي في المطار، حتى تفهمت السلطات للوضع وانتهاء بعض الإجراءات الخاصة بدخولي دبي، وبالفعل تم إنهاء الأزمة، وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24″.

وأحيا حمو بيكا خلال الأيام الماضية عدد من الحفلات ضمن حفلات موسم الرياض.

حمو بيكا يحصل على سيف ذهبي

حصل مغني المهرجانات حمو بيكا على هدية قيمة أثناء جلسة اجتماع solart في المملكة العربية السعودية.

نشر حمو بيكا مجموعة من الصور له أثناء تواجده في جلسة اجتماع solart، وعلق كاتبا: “من جلسة اجتماع solart وانتظرو اتعاون الجديد وشكراً علي التكريم وحسن الضيافه والاستقبال

إيقاف حمو بيكا

وسبق، وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا، أعلنت من خلاله إيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية، لحين تقنين أوضاعهم وأوراقهم، وكان أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، حمو طيخة، الزعيم، مجدي شطة، عنبة، مسلم، وغيرهم.

وقال حمو بيكا اعتراضًا على قرار الموسيقيين بإيقافه، من خلال بث مباشر على حسابه الشخصي بـ انستجرام: مصر بتاعت كل مصري مش أم كلثوم وعبد الحليم بس، أي حد يحمل هوية مصرية فهي بلده، ليه نغني برا مصر، هي اتعملت ليكم أنتم بس، العصر بتاعكم عدى وفات، وفي التقييم بتاع اليوتيوب احنا مكتسحين، مفيش غير تامر حسني وعمرو دياب وحماقي والباقي كله مهرجانات.

وأشار حمو بيكا: بدل ما أنتم قاعدين تعملوا ندوات وخاربين الدنيا، سيبوا الناس تشتغل، ما احنا قعدنا 3 سنين أيام كورونا مكنش فيها شغل وقعدنا في بيوتنا، سيبونا ناكل عيش، ربنا اللي بيرحم ولازم يا عبد أنت كمان ترحم، في ناس أصواتها لا تصلح وحملوا كارينه النقابة.

وتابع: قولولي الناس دي غنت إيه وأنا هغني زيهم، زي ما حليتوا مشكلة الراب وقيمتوه حلو مشكلة المهرجان وأعملوا لينا شعبنا وخدنا تحت باطك وحط قواعد واللي يخالفها حاسبه وخرجه، بقالي 5 سنين بعاني واتعملي قضايا وهاني شاكر يشكر اتنازلي عن القضية، ولكن كفاية ظلم.

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