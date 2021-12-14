أول تعليق من أحمد أبو هشيمة بعد الكشف عن فبركة تسريبات عبدالله الشريف ووجود اسمه بها

ابو ظبي - احمد الجزار - علق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على التسريبات المفبركة التي كشف عنها المذيع الأخواني عبدالله الشريف والتي أوضحت وزارة الداخلية اليوم معالمها بالتفاصيل، بعد ضبط كل المتورطين في هذه التسريبات.

ونصحهم أبو هشيمة بضرورة تعلم الحساب وجدول الضرب قبل طرح أي تسريبات، لأن الموضوع كان “مضحك جدًا” على حد قوله.

وكتب أبو هشيمة في منشور له في أول تعليق له منذ طرح التسريبات رغم تضمنها إشارة إلى اسمه، عبر صفحاته على مواقع التواصل: “خالص التقدير لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني على ضبطهم المتورطين في التسريبات المفبركة.. وبمناسبة ان اسمي موجود في التسريبات المفبركة دي.. انا عمري ما كنت بعلق على هذيان الاخوان ومذيعينهم برة .. بس المرة دي الموضوع مضحك قوي ومش قادر معلقش “.

وتابع: “يعني ازاي ٤٠٠ طن ب٢ مليون و٤٠٠ الف ادفع عليهم ٢٠ مليون رشوة .. ليه قضبان دهب؟! .. وعبد الله الشريف يا عبقري زمانك مفكرتش قبل ما تذيع التسريبات دي تحسب الارقام كويس.. نصيحتي ليكم روحوا الاول اتعلموا الحساب واحفظوا جدول الضرب قبل ما تفكروا في موضوع الفبركة ده .. عشان شكلكم بقى وحش قوي والله”.

البداية عندما تمكن قطاع الأمن الوطنى، من كشف ملابسات المكالمة المزعومة بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي، مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة، ، وتم ضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد 61 سنة، عاطل يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة «نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار»، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي 52 سنة، حاصلة على لسانس حقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية.

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