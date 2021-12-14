ميريام فارس ترد على اتهامات شيرين عبدالوهاب بانحياز هاني شاكر لها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب حول تخلي نقابة المهن الموسيقية عنها في تصريحاتها عن نهر النيل ومساندة النقابة لميريام فارس في تصريحاتها التي وصفها البعض بالمسيئة إلى الجمهور المصري.

وخلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” قالت ميريام فارس إنها لن ترد على الفنانة شيرين عبد الوهاب بل توجه لها رسالة بمساندتها والوقوف إلى جانبها في أزمتها الأخيرة.

وأضافت ميريام فارس “أنا بقول لشيرين عبد الوهاب شدة وتزول كلنا معاكي وكلنا جنبك انتي صوت قوي ولازم ترجعي بقوة لفنك وجمهورك وكلنا بنحبك احنا عارفين انك قوية”.

وأشارت ميريام فارس إلى أن حياة المطربة بشكل عام صعبة للغاية وبخاصة عندما تكون مطربة عفوية مثل شيرين عبد الوهاب لأنها دائما ما تكون تحت المجهر وينتظر البعض منها اساءة التعبير حتى يزايدوا عليها.

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وتابعت ميريام فارس “اللي حصل مع شيرين زي اللي حصل معايا بالظبط أنا كنت في مؤتمر صحفي لمدة ساعة كاملة لكن بعض الأشخاص اجتزأوا من كلامي مقطع مدته لا تتعدى ثواني واستغلوا المقطع بنشره والمزايدة عليا في الكلام بعناوين عريضة ومهينة”.

وأكدت ميريام فارس أنها لم تقصد الإساءة للشعب المصري فهو من شهد على نجوميتها وإنطلاقها، ولكنها كانت تتحدث عن المنتجين ومتعهدي الحفلات في مصر.

أما عن موقف النقابة تجاهها أكدت ميريام فارس أن الفنان هاني شاكر قرر مساندتها بعدما شاهد المؤتمر الصحفي كاملا تأكد من تصريحاتي عن طريق العديد من الصحفيين ممن حضروا المهرجان وقتها، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا فنيا لها بمصر.

ومؤخرا، وجه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية رسالة إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي استأنفت نشاطها الفني مؤخرا يأتي ذلك بعد تصريحات شيرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، حيث قالت إن هاني شاكر ساند ميريام فارس في تصريحاتها التي وصفها البعض بالمسيئة إلى الجمهور المصري، فيما لم يساندها شيرين في أزمتها بعد تصريحها في أحد الحفلات خارج مصر حين تحدثت عن نهر النيل قبل غناء أغنيتها “ما شربتش من نيلها”.

.وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل بعد مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب حيث أطلقت العديد من التصريحات التي تتعلق بظهورها الأخير وعلاقتها بزوجها السابق حسام حبيب.

وخطفت شيرين عبد الوهاب الأنظار في حفلها الأول بعد الانفصال بظهورها وهي حليقة الشعر، مما شغل الجمهور إن كانت تمر بظروف نفسية صعبة بعد طلاقها أم مجرد نيو لوك، لتخرج بعدها شائعات تؤكد أنها تعرضت للضرب والتعنيف على يد طليقها وهو من قص لها شعرها! ولكنها نفتها مؤكدة أنه قرارها ولا داعي لظلم الأبرياء.

وقبل ظهور شيرين بساعات على المسرح، ظهرت في فيديو، وطمأنت جمهورها عليها وقالت أنها تشعر بالقوة من خلال دعمهم لها.

ومؤخرا، أصدرت شيرين عبدالوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.

جاء في البيان الذي أصدرته شيرين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

وكانت شيرين صرحت في لقاء خاص مع الإعلامية نضال الأحمدية قالت: “أنا الآن (فري) ولكن حسام حبيب بيغير علي جدا، ولكني الآن استمتع بحياة الحرية، ولا أندم على ما ضاع مني أو فاتني فأنا أبني شيرين جديدة غير محتلة أو مستعبدة”.

وروت شيرين أنها رأت في منامها لبنان وهو ينهض من جديد، وقالت: “دعوني في أعطي الأمل للناس في عز جروحي”، وأشارت إلى أنها تتابع مع عدد من الأطباء النفسيين مشيرة إلى الطبيب النفسي الآن مثل النساء والباطنة والجلدية.

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