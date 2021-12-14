عُلا الفارس توضح حقيقة زواجها من شاب إيراني

ابو ظبي - احمد الجزار - أحدثت هوية عريس الإعلامية الأردنية علا الفارس، تساؤلات واسعة بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فاجأتهم بدخولها القفص الذهبي، برسالة دونتها عبر الاستوري بحسابها على إنستجرام مساء أمس الإثنين.

وفيما أشارت الأنباء بأن عريسها يحمل الجنسية الإيرانية، عادت علا الفارس، وكتبت عبر حسابها على تويتر في وقت متأخر من ليل الإثنين، بأنه من أصول عربية، فعلقت: ”تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من أصول عربية اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة“.

وكان المنشور الذي دونته علا الفارس عبر ”الاستوري“ بحسابها على إنستجرام، دون أن تحدد فيه هوية عريسها، قد قالت فيه: ”تم بحمدالله عقد قراني“ اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير، واجعل بيننا مودة ورحمة“.

وقال متابعون بأن الفارس، أرادت نفي شائعة بأن زوجها يحمل الجنسية الإيرانية، كونها عادت ونشرت تعليقًا عبر تويتر، أوضحت فيه بأنه بريطاني من أصول عربية.

وهنا عاد الجمهور مجددًا للبحث عن هويته عريس علا الفارس العربية، وأجمعت التعليقات بأنه فلسطيني يحمل الجنسية البريطانية، كما أكد معلقون أردنيون هذه المعلومة.

كما زعمت فتاة بأنها تواصلت مع علا الفارس، عبر ”سناب شات“، وأكدت لها بأن عريسها من أصول فلسطينية ويعيش في لندن، بينما تمنى متابعون أن تعلن الفارس بشكل رسمي عن هوية عريسها، لوقف الجدل المُثار حوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن حفل زفاف علا الفارس، أقيم بالعاصمة عمان، مساء الأحد، بحضور عائلتها وعدد محدود من الأصدقاء.

وأضافت بأنها فرضت سرية تامة على زواجها، إذ لم تُعلن في الأيام القليلة الماضية، أنها مقبلة على دخول القفص الذهبي، كما لم يتم نشر صور أو مقاطع فيديو من حفل الزفاف.

وأشارت إلى أن الفارس أقدمت على مصادرة هواتف الحضور قبل دخول قاعة حفل الزفاف، كي لا تسرَّب أي صورة لإطلالتها أو مقاطع فيديو لحفلها، أو لمحات عن عريسها.

وتلقت الإعلامية الأردنية، وهي من أصول فلسطينية، التهاني والتبريكات من الجمهور، وكذلك المشاهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بينهم الإعلامي اللبناني نيشان.

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