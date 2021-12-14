أسرار النجوم: 5 فنانين كبار ماتوا مقتولين إما طعنا بالسكين أو رمياً بالرصاص .. لن تصدق الأسماء؟

الرياض - محمد الاطلسي - لم تكن سوزان تميم، الوحيدة في الوسط الفني التي رحلت بسبب جريمة قتل. إذ تشابه مصيرها مع عدد من الفنانين الذين قضوا طعنا بالسكين أو رميا بالرصاص. في السطور التالية نستعرض أبرز قصص رحيل الفنانين المأساوية

سوزان تميم قبل أن تكمل عامها الحادي والثلاثين، رحلت الفنانة اللبنانية سوزان تميم، في جريمة قتل، بعدما هاجم القاتل منزلها، وطعنها في رقبتها لتلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد مشوار فني قصير، بدأته بعد اشتراكها في برنامج ستوديو الفن عام 1996.

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سوزان ولدت في 23 سبتمبر، وتوفيت في يوليو 2008، قتلها محسن السكري، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل مبلغ مالي ضخم، أثناء تواجدها في دبي، وألقيا القبض عليهما، ليصدر الحكم بإعدامهما، ولكن تم تخفيفه ليصبح 25 عامًا للسكري و15 عامًا لهشام.

ذكرى المطربة التونسية

ذكرى، هي الأخرى رحلت ضحية جريمة قتل، إذ وجهت أصابع الاتهام لزوجها رجل الأعمال أيمن السويدي، بقتلها، وبعدها انتحر، لكن مازالت كواليس ما حدث في الليلة التي شهدت مقتل ذكرى غامضة، والبعض يشير إلى وجود أمور لم تتكشف حتى الآن في الحادثة التي مر عليها 17 عامًا تقريبًا.

توفيت ذكرى في نوفمبر 2003، ومازال اسمها يُشار إليه كأحد أهم الأصوات النسائية التي عرفها الوطن العربي، ويؤكد كثيرون من أهل الموسيقى أنها امتلكت صوتا لم تأت قبلها واحدة تمتلكها كما لم يعرف الوسط بعدها صوت بنفس مقوماتها.

يوسف العسال

توفي الفنان يوسف العسال الذي اشتهر بأداء دور الخواجة، في عدد من المسلسلات والأفلام، في نوفمبر 2014.

عُثر على يوسف العسال مقتولاً داخل منزله في مصر الجديدة، وتبين بعد ذلك إن بعض اللصوص هاجموه لسرقته وتركوه قتيلاً.

وداد حمدي

في 26 مارس عام 1994، كانت نهاية الفنانة وداد حمدي، أشهر ممثلة أدت دور الخادمة في السينما المصرية، عُرفت بخفة ظلها، وشاركت نجوم الأبيض والأسود بطولة معظم الأفلام إذ كانت قاسما مشتركا لكثير من الأعمال السينمائية، فكانت فاكهة العمل التي لا يمكن الاستغناء عن وجودها.

قصة وفاة وداد واحدة من القصص الشهيرة، جاءت على يد ريجيسير يُدعى متى باسيليوس، الذي أبلغها قبل ساعات من مقتلها، أنه سيأتي يعطيها ورق عمل جديد مطلوبة فيه، فرحبت واستقبلته في منزلها، إلا أنه هجم عليها بسكين، وطعنها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، وذلك رغبة في الاستيلاء على أموالها، إذ كان يمر بضائقة مالية، واعتقد أن وداد سيكون بمنزلها أموال ومجوهرات، لكنه اكتشف أن منزلها لم يكن به سوى مبلغ قليل لم يتوقعه.

تم إلقاء القبض على باسيليوس، وحكم عليه بالإعدام.

المصدر: مصراوي