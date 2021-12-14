أسرار النجوم: والد حسام حبيب يفاجئ الجميع ويكشف حقائق جديدة حول واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

الرياض - محمد الاطلسي -

كشف حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب هي من طلبت الطلاق من زوجها، نافياً جميع الأخبار المتداولة حول اعتداء نجله على وأكد والد الفنان حسام حبيب في تصريحات صحفية أن علاقة نجله بطليقته شيرين مبنية على الاحترام، موضحاً أن الطلاق جاء بعد إصرار الفنانة المصرية على ذلك، وقال: ”نحترم شيرين وسيظل بيننا كل الحب والمودة، وتسأل عني حتى بعد الانفصال“.

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ونفى حسين حبيب الأنباء التي انتشرت مؤخراً، حول تعرض شيرين للضرب من حسام حبيب، مشيراً إلى أن الثنائي أنهيا حياتهما الزوجية باحترام متبادل.

ورد والد حسام حبيب على الجدل المثار حول حلاقة ابنه لشعر شيرين عبد الوهاب قائلاً: ”شيرين حد يحلقلها شعرا ليه .. هي عيلة؟ .. محدش يقدر يعمل كده هو احنا في عصر العبيد شيرين مش سهلة دي امرأة حديدية“.

كما علق: ”هي حاسة إن طول ما حسام جمبها مش هيعمل حاجة وقالتها لي كذا مرة“، متابعاً: ”انهارده بعد الطلاق حسام اشتغل .. طب بعد ايه؟! طب ما هي كان نفسها تشتغل“.

وأوضح: ”شيرين قالتلي قبل كده نفسي حسام يبقى زيي واكبر مني والاتنين كانوا معطلين بعض .. حسام مكنش بيسعى ولا بيجتهد في شغله وده اللي زهق شيرين منه وخلاها تبعد عنه لأنها شخصية طَمُوحة وناجحة، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه“.

من جانب آخر، ذكر إعلاميون، أن النجمة شيرين عبد الوهاب، تجنبت إجراء أي لقاء صحفي على هامش حفلها الذي أقيم الجمعة في مدينة أبو ظبي.

وأضاف أحدهم أنه التقى بالفنانة شيرين بعد انتهاء الحفل، وسألها عما إذا كان حسام حبيب اعتدى عليها بالضرب وحلق شعرها، لترد قائلة: ”لأ طبعا مفيش الكلام ده.. مين ده، أنا بنت بـ100 راجل، إحنا قاعدين في حواري شيكاغو؟!“.

وقال الإعلامي عبد العزيز عبدالله في تصريحات إعلامية: ”ستايلست شيرين عبد الوهاب في مصر شخص مشهور واقترح عليها نيولوك شبيه نجمة عالمية عملته بنفس الفستان، وقالت لي في ستات كتير بتقص شعرها وهي خارجة من علاقة، وعلى المسرح قالت أصالة مش هتعرف تعمل زيي“.

وتابع في تصريحاته: ”شيرين قالت لي عاوزة الناس تسيبني أغني، نفسي الناس يحلوا عني، وأنت كمان حل عني، وقول للناس سيبوني أغني، وحشتني شيرين بتاعة زمان، فترة وانتهت“.

على صعيد آخر، نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، جزءا آخر من مكالمتها مع شيرين عبد الوهاب، وصفت خلاله الفنانة المصرية، طليقها حسام حبيب بـ“الحيلة الدلوعة“، و“السرطان“، كاشفة للمرة الأولى كواليس محاولة الانتحار التي فشلت فيها.

وقالت شيرين: ”عملت كل حاجة تخليني أموت، والله العظيم ربنا لسه مش عايزني دلوقتي، أنا مش عايزة أغضب ربنا تاني، عايزة أفضل عايشة للناس اللي بتحبني ولبناتي، وكفاية ذل لحد كده“.

(فوشيا)