أسرار النجوم: أسطورة الرقص الشرقي سامية جمال .. عملت خادمة 5 سنوات ورشدي أباظة خانها مع فنانة شهيرة وحاول الإنتحار من أجلها

الرياض - محمد الاطلسي - سامية جمال، راقصة مصر الرسمية، الراقصة التي اكتسبت صفة " الاحترام" للرقص الشرقي، راقصة خفيفة الظل، ترقص دون إثارة الغرائز، هي لا ترقص هي تعزف مقطوعة موسيقية بجسدها.

وُلدت زينب خليل إبراهيم محفوظ، في محافظة بنى سويف، لأم مغربية وأب مصري يعمل "ترزي"، وظلت في رغد من العيش حتى وفاة والدتها وزواج والدها من سيدة أخرى كانت تقسو عليها فى المعاملة، وكانت تضربها وجعلتها تعمل خادمة لمدة 5 سنوات كانت تقسو عليها فى المعاملة، حتى بلغت الثالثة عشر وقررت أن تهرب من المنزل وذهبت لشقيقتها التي تعمل خياطة في القاهرة، ومنها انطلقت لعالم الشهرة.

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كانت تعاني سامية جمال مع عائلتها منذ صغرها، وبالتحديد زوجة والدها، لأنها ، على الرغم من أنها لم تتجاوز وقتها الـ13عاماً، إلى أن قررت الراحلة سامية جمال الهرب لبيت شقيقتها في القاهرة لتعيش معها هي وأبناؤها، وحاولت سامية وقتها أن تتعلم الخياطة لكي تنفق على نفسها.

ظهرت زينب خليل في أواخر الأربعينات من القرن العشرين وعُرفت باسم سامية جمال. حيث بدأت حياتها الفنية مع فرقة بديعة مصابني حيث كانت تشارك في التابلوهات الراقصة الجماعية، وفي عام 1943 بدأت بالعمل في مجال السينما حيث شكّلت ثنائياً ناجحاً مع الفنّان فريد الأطرش في عدة أفلام وقدّمت على أغنياته أحلى رقصاتها وأشهرها من خلال ستة أفلام شهيرة.

ورحلت الفنانة سامية جمال، التي رحلت عن عالمنا في 1 ديسمبر 1994 بعد معاناة مع المرض، ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات في حياة سامية جمال

الرقص بعد الستين من أجل الصرف الصحي اعتزلت سامية جمال الرقص وركزت على العمل في السينما، لكنها عادت للرقص وهي بعمر الستين في فرقة سمير صبري الاستعراضية، وقال سمير صبري عنها في برنامج " ممنوع من العرض أن التلفزيون الفرنسي جاء خصيصا لتصوير سامية جمال بعد عودتها للرقص، وأشار خلال حديثه أن سامية جمال قالت له:"شكرا يا سمير إنك رجعتني للحياة تاني"، موضحا أن سامية قبلت العودة للرقص مرة أخرى حتى تستطيع أن تصلح شقتها التي كانت تحتاج للتصليح بسبب ماسورة الصرف الصحي التي أتلفتها، وتنفق على أبناء شقيقتها.

طلاق بسبب صباح تزوجت الفنانة سامية جمال من الفنان رشدي أباظة لمدة 17 سنة، لكنه ذهب للبنان وتزوج من صديقتها صباح، في زيجة غريبة أتت صدفة، دون تخطيط مسبق، لم تتحمل سامية جمال الصدمة، وطلبت الطلاق من رشدي أباظة، رفض رشدي أباظة في البداية بسبب حبه لها، لكن مع إصرار سامية جمال وافق رشدي أباظة على الطلاق، لتنتهي قصة حب دامت أكثر من 17 سنة.

محاولته الإنتحار وعودة سامية إاليه فقد رشدي أباظة الأمل من أن تعود سامية جمال إليه، حتى أنه حاول الإنتحار عدة مرات، ويقول أنه كاد يطلق الرصاص على نفسه من مسدسه، لولا تدخل إبن عمه، الذي أصلح العلاقة بينه وبين سامية.

عادت سامية إليه وكانت تساعده في البيت وفي الأعمال وإختيار الأفلام، وعُرض عليه بطولة فيلم "نار الشوق" أمام صباح فرفضه، لكن سامية أصرت عليه فسافر وصوره.

بعدها رشحت المنتجة ​آسيا داغر​ سامية جمال لبطولة فيلم "الشيطان والخريف"، فوافق رشدي على عودة سامية الى التمثيل، خصوصًا أنه هو البطل أمامها، وأثناء تصويرها مشاهدها أُصيبت سامية بشلل مؤقت.

حب عمرها الحقيقي قالت خلال لقائها مع الإعلامي طارق حبيب أن حب عمرها هو الفنان فريد الأطرش، رغم اعتقاد الكثيرين أن حب عمرها هو الفنان رشدي أباظة، وأضافت أن حالة الحب بينها وبين فريد الأطرش كانت واضحة لكل من عرفهما.

تربية ابنة رشدي أباظة الفنانة سامية جمال رغم زواجها أكثر من مرة، لم تنجب واكتفت فقط بتربية قسمت ابنة الفنانة رشدي أباظة، وهذا الموقف ظل رشدي أباظة يتذكره لها طيلة حياته، وتزوجت قسمت فيما بعد من الفنان المصري أحمد دياب.

المصدر: مصراوي