“فكرة الاعتزال موجودة”.. أول تعليق من تامر حسني عن رغبته في الاعتزال لأسباب دينية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان تامر حسني، على هامش حفله الأضخم جماهيريًّا في إكسبو 2020 دبي، حقيقة تفكيره في اعتزال الغناء.

وأكد تامر حسني، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “يلا سوشيال” المذاع على قناة “أبو ظبي”: “فكرة الاعتزال موجودة بس الأسباب ممكن لأسباب عديدة”.

وتابع: “أنا من زمان قلت أنا نفسي في أحلام تانية أعملها بعيدًا عن الغناء”.

تامر حسني ضيف منى الشاذلي في رأس السنة

واحتفالا برأس السنة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، يذاع يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

يتحدث تامر خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

كما يحكي لأول مرة عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.

وخلال اللقاء يقدم تامر مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير مع جمهور الإستوديو، كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي متواصل مع الجمهور.

حفل تامر حسني

وكان أحيا النجم تامر حسنى حفلا تاريخيا، ليلة 23 ديسمبر الجاري، في مهرجان إكسبو دبي 2020، حيث سجل نجم الجيل أكبر حضور جماهيرى فى المهرجان بحضور 100 ألف شخص، وأبهر الجميع بمسرحه العملاق المتميز وباستعراضاته الاحترافية وعزفه المنفرد على الجيتار والبيانو، وحرص منظمو الحفل على الإشادة بنجم الجيل قائلين: “أخيرًا فنان عربي بالمواصفات العالمية”.