أسرار النجوم: حكاية الفتاة الشقراء التي ظهرت شبه عارية بين أحضان محمد رمضان - اتفرج الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - بعد صوره الجريئة مع الفنانه الهندية "أورفاشي راوتيلا"، عاد الفنان المصري محمد رمضان إلى مسلسل الفضائح من جديد، ولكن هذه المرة مع فتاة أمريكية شقراء وفقا لما تناقتله مواقع اخبارية مصرية وعربية .

ونشر رمضان صورة تجمعة مع فتاة أمريكية شقراء، كما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور إنستغرام، وهو بجانب ذات الفتاة الشقراء، التي حضر معها حفل صاخب في لوس انجلوس بكاليفورنيا الأميركيّة.

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وظهرت الحسناء الأمريكية وهي شبه عارية، حيث أرتدت "جامبسوت" شفافاً أظهرها كأنها عارية.

وكان المحامي المصري سمير صبري، الشهير بترصد أفعال وتصريحات الفنانين المشينة، والادعاء عليهم، قد رفع قضية ضد الفنان محمد رمضان ، بعد ظهوره في مقطع فيديو جمعه بالنجمة الهندية أورفاشي راوتيلا، التي أعلن رمضان انها ستكون بطلة عمله القادم.

وقال المحامي صبري أن الفيديو تضمَّن "تصرفات مخلة بالآداب العامة وبقيم وثوابت وأخلاق المجتمع، دون مراعاة للثوابت المجتمعية"، وفق إدعاء مقدم البلاغ ، مضيفاً انه "يحرّض ايضاً على الفسق والتحرش، والفجور والتحريض ونشر الرذيلة".