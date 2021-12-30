غادة عبدالرازق تكشف عن ندمها لدخول الوسط الفني: “الطريق ده دمرني” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سبب ندمها لدخول الوسط الفني، كما تحدثت عن حلمها قبل التمثيل، وعن والدها.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها في برنامج “انسايدر”: أنا ندمت على دخول الوسط الفني بسبب تراكمات من حاجات كتير أوي، والتراكمات دي بتوصلك لمرحلة أنك تقول الطريق دا دمرني أوي وأخد مني أوي ومن حياتي وجه عليا.

وواصلت غادة: كان حلمي أدخل السلك القضائي، وياريتني كنت كملت زي بابا هو اتخرج من كلية الحقوق ودخل مجلس الدولة وكان قبل ما يموت بشهر كان هيبقى وزير الاستثمار.

واختتمت غادة: أنا مش عارفه ليه مروحتش للسكة بتاعت بابا دي، وروحت في سكة تانية خالص، وباجي في وقت من الأوقات وبقول ياريتني.

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دفاع غادة عبد الرازق عن أدهم نابلسي

وفي سياق متصل، تصدرت غادة عبد الرازق تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بسبب دفاعها عن الفنان المعتزل أدهم نابلسي، وذلك بعد تعرضه للعديد من الانتقادات اللاذعة بسبب قرار اعتزاله، وحذف أغانيه من حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب

وقالت غادة عبد الرازق في أحد تصريحاتها التلفزيونية: ليه كل الضجة دي على اعتزاله، متحكموش على الناس هو أكتر واحد حاسس بقلبه وبعلاقته بربه، وهو مش مرتاح سيبوه.

وتابعت غادة، قائلة: زي ما بتطالبوا أن محدش له دخل بدينك ولا لبسك، إحنا كمان ملناش دخل ده شيء يخصه متحكموش على حد لأن متعرفوش اللي جو البنى آدم أيه، هو حر في حياته.

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