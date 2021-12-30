بحضور نبيلة عبيد وماجدة زكي والنجوم وغياب زوجته.. أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاده (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل اليوم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاده الـ 61، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، واحتفل برفقة شقيقته ماجدة زكي، وكذلك الفنانة نبيلة عبيد، وبشرى ووجها وعلي ربيع وأوس أوس واَخرون.

وكشفت المذيعة بوسي شلبي عن لقطات من حفل عيد ميلاد الفنان أشرف زكي، ونشرت فيديو للفنانة نبيلة عبيد أثناء مفاجأتها لأشرف زكي حضور حفل عيد ميلاده، رغم إنها لا تحضر الحفلات والمناسبات الإجتماعية في الفترة الأخيرة بسبب احتياطاتها ضد فيروس كورونا، وحاولت نبيلة عبيد الالتزام بالتباعد الإجتماعي في حفل عيد ميلاد أشرف زكي.

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روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي من الكويت

وغابت الفنانة روجينا عن حفل عيد ميلاد زوجها أشرف زكي، بسبب تواجدها في الكويت لتصوير أحد أعمالها الفنية الجديدة، ونشرت فيديو من كواليس العمل برفقة عدد من صناعه، والذين احتفلوا في الفيديو بعيد ميلاد أشرف زكي ووجهوا إليه رسالة تكريم، وقالت روجينا تعليقاً على الفيديو:” الكويت بتحتفل بعيد ميلادك يا أشرف أحلى عيد ميلاد من أحلى وأطيب قلوب بحبكم أوى كل سنة وانت محبوب من كل الناس ياحبيبي.. شكرا أستاذ عادل المنتج المحترم على اللفتة الجميلة دي”.

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وكانت الفنانة روجينا قد اختارت مشاركة الجمهور عبر حسابها بموقع “انستجرام”، فرحتها في الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الذي يشعل شمعته الـ 61، فنشرت روجينا مجموعة صور تجمعها بزوجها وابنتيهما مرفقة برسالة حب دافئة لزوجها، وكتبت قائلة :”كل سنة وانت عمري اللي فات.. وكل اللي جاي كل سنة وانت حبيبي واحلى واجمل ايام عمري معك.. كل سنة وانت صوتك في الدنيا بيطمني.. كل سنة وانا وبناتك في حضنك.. كل سنة وانت اكرم واطيب واحن قلب في الدنيا عليا وعلى مايا ومريم .. يارب دايما سند في ضهرى ونور فى عيني.. ربنا يحفظك ليا وللبنات يابو البنات يا عمري يا عسلية يا حنين”.

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