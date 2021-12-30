بعد الاحتفاء الإعلامي بقصتها.. أمينة الإيطالية تهجر زوجها المصري وتهرب مع أبنائهما الأربعة (تفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - قبل شهور قليلة، احتفت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقصة إيطالية متزوجة من مصري، وانتقالها للعيش معه في مدينة الفيوم، وتخليها عن مظاهر الحياة الغربية من أجل استمرار العلاقة، وسرعان ما عادت أمينة الإيطالية لتتصدر تريند جوجل والسوشيال ميديا، ولكن من الباب الخلفي هذه المرة، بعد تركها زوجها والهروب بأبنائهما الأربعة إلى بلدها.

أمينة الإيطالية، أو السيدة ديسريه مانكورى، تزوجت من محمد جمال، مقيم بمحافظة الفيوم، قبل 16 عامًا، وأنجبت منه 4 أبناء، قبل أن تشهر إسلامها، واستطاعت أن تجذب إليها وسائل الإعلام وصفحات الفيسبوك الشهيرة التي استضافتها على هوائها في أكثر من مناسبة، وظهرت أكثر من مرة وهي تقوم بأعمال ريفية، وأخرى وهي ترعى طيورها، لكن الاحتفاء سرعان ما تحول لهجوم بعد انفصالها عن زوجها المصري.

رحلت أمينة الإيطالية عن زوجها بعد 16 عامًا من الزواج، واصطحبت أبنائهما معها، وأرجع زوجها سبب سفرها دون علمه إلى ضغط والدتها، التي أنكرت عليها عيشها بعيدا عن وطنها وأسرتها، ودعتها أكثر من مرة للعودة ومباشرة حياتها الأولى، وهو ما رضخت له أمينة الإيطالية أخيرا، لتهجر زوجها المصري دون سابق إنذار، وتتصدر التريند مرة أخرى على مدار يوم الأربعاء وحتى هذه اللحظة.

أمينة الإيطالية وزوجها محمد جمال حلا ضيفين على برنامج الإعلامي عمرو الليثي «واحد من الناس»، يناير الماضي، وظهر معهما أطفالهما الأربعة: كريم (13 سنة) وجمال (7 سنوات) واحمد (4 سنوات ) وسارة (4 اشهر ).

وقالت أمينة الإيطالية إنها «تعرفت على زوجها محمد في مستشفى مع جدها الذي كان يتعالج، وتبادلنا النظرات وتحدثنا وكنا يوميا نتقابل ونتبادل الحديث وأنا أحب مصر وأحب اكلها ومتابعة كافة المسلسلات العربية».

وقال الزوج المصرى إنه يعمل في مجال المقاولات «وتعرفت عليها وكنت أقوم بزيارة إلى صديق في المستشفى وهى مع جدها، وكانت تقف تحت الأمطار في روما بإيطاليا وتعرفت عليها وقدمت المساعدة لها وقمت بتوصيلها وتبادلنا الحديث ومن هنا بدأ التعارف».

وقام محمد وأمينة الإيطالية بتذكر أول لقاء بينهما والتحدث باللغة الإيطالية، واعترف محمد بحبه الأول لها قائلا جذبنى جمالها، والأهل هنا في مصر رفضوا فكرة ارتباطى بإيطالية.

وقالت أمينة الإيطالية إن أخاها «رفض وقمت بالبكاء وتركته وتزوجت، وقال الزوج المصرى إنه تزوج بالمحكمة في إيطاليا رغم معارضة أسرتى وقمت باقناعها بالنزول إلى منزلى في الفيوم وأهلى قاموا بالترحاب بها وتمسكت بأن تعيش في مصر وهذه كانت مفاجأة لى وتزوجنا لمدة 15 سنة حتى الآن».