محافظ البحيرة يصدر قرارًا عاجلا للمواطنين بإخلاء منازلهم لحين انتهاء موجة الطقس السيء

ابو ظبي - احمد الجزار - قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن أصدر قرارا- تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس، وسقوط الأمطار الغزيرة- بتقسيم المحافظة إلى 3 قطاعات، تحت الإشراف المباشر له؛ وذلك لمتابعة كل الجهود على مدار الساعة.

وأشار المحافظ، خلال رئاسته لغرفة الأزمات والطوارئ اليوم، إلى أن القطاعات الثلاثة؛ حُددت لها 3 أسماء للقيادات، لتتولى مسؤولية المتابعة الدورية، على مدار الساعة خلال الطقس السيئ، وهي كالتالي:

1- القطاع الجنوبي.. برئاسة الدكتورة نهال بلبع- نائب المحافظ.

2- قطاع الوسط.. برئاسة المهندس حازم الأشموني- السكرتير العام.

3- القطاع الشمالي.. برئاسة اللواء محمد شوقي بدر- السكرتير العام المساعد.

إخلاء المناطق المنخفضة وتوفير أماكن إقامة بديلة لقاطنيها

ووجه محافظ البحيرة، بإخلاء كل المناطق المنخفضة، من المواطنين، وتوفير أماكن إقامة بديلة؛ لحين انتهاء موجة الطقس السيئ؛ حرصًا على سلامتهم وأرواحهم.

واهاب محافظ البحيرة، بالمواطنين، في حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة؛ التزام منازلهم، إلا للضرورة القصوى، واتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها، والتأكيد عليها؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

تعليمات للمواطنين خلال موجة الطقس السيئ بالبحيرة

وطالب المحافظ، المواطنين، باتباع التعليمات التالية، خلال موجة الطقس السيئ بالمحافظة، وهي:

1- تجنب القيادة على الطرق السريعة في أثناء سقوط الأمطار، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق، والدخول إلى الطرق الجانبية.

2- تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء، أو السير تحت الأسلاك، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل؛ في حالة الخطورة المحتملة.

3- التواصل السريع مع الجهات المختصة؛ في حالة وجود تجمعات متزايدة من المياه لا يتم تصريفها.

4- فصل التيار الكهربائي غير المؤَّمَّن، أو المتصل بشكل عشوائي.

5- عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.

6- وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة؛ حال حدوث البرق.

ووجه المحافظ، إدارة الأزمات، والوحدات المحلية، وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد في جميع المرافق، واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين، والتعامل معها في أسرع وقت، والالتزام بكل التعليمات، واتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة، وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

يشار إلى أن رئاسة المحافظ لغرفة الأزمات والطوارئ، اليوم؛ جاءت لمتابعة الجهود وانتشار المعدات والأطقم لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المحتمل أن تتعرض لها المحافظة، اعتبارا من مساء اليوم، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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