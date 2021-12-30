نقل إلهام الفضالة للمستشفى بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها.. والأخير يطلب لها بالدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لوعكة صحية مفاجأة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استدعت نقلها إلى المستشفى.

نشر الفنان شهاب جوهر عبر حسابه الرسمي بتطبيق سناب شات فيديو لسيارة الإسعاف التي كانت تنقل إلهام الفضالة وطلب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء دون التصريح عن حالتها الصحية ونوع مرضها، ولكن كتب جوهر في منشوره:”دعواتكم حق إلهام، يا جماعة وايد تعبانة”.

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وعكة إلهام الصحية بعد ساعات من الاحتفال بزوجها

وكان قبل تعرض إلهام الفضالة لوعكتها المفاجأة ونقلها للمستشفى بوقت قصير، كانت تحتفل مع شهاب جوهر بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم الخميس، إذ نشر كلاهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من احتفالهما بعيد الميلاد.

مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني

على جانب آخر أعلنت إلهام الفضالة بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل أمينة حاف، الذي شارك في سباق دراما رمضان 2021 بقوة.

ولا يزال صناع المسلسل حتى الآن يعيشون نجاح الجزء الأول، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي يعيش مستخدموها الأحداث ويعيدون نشر مقاطع الفيديو والصور، فقد كان مسلسل أمينة حاف واحد من مسلسلات رمضان 2021 التي نافست بقوة في السباق الرمضاني في إطار درامي كوميدي.

مسلسل أمينة حاف

تدور أحداثه مسلسل أمينة حاف حول قصة سيدة تقوم بشخصيتها بطلة المسلسل إلهام الفضالة، تعيش صراعاً مع الذات وتسعى إلى تغيير حياتها، فزوجها رجل يمتلك الكثير من المال إلا أنه لا يعيشها حياة سعيدة، فتبدأ أمينة في السعي للحصول على المال بعد طلاقها بمجموعة من أحيل وتنجح في ذلك.

يحاول الزوج استرجاع أمواله التي سرقتها منه أمينه، وبات يشكل هدداً كبيراً عليها، ولكن أمينه تصر على عدم إرجاع الأموال إليه وتحاول التخلص منه بأي طريقة ممكنة.

يذكر أن إلهام الفضالة وشهاب جوهر يلتقيان مجددا في مسلسل “من بعد الطوفان” بعد أن حققا معًا نجاحاً كبيرا في مسلسل “أمينة حاف” الذي عرض في رمضان 2021.

زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر

يذكر أن الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، انفصلت منذ فترة عن زوجها خليل التميمي وتزوجت إلهام الفضالة من شهاب جوهر وهي الزيجة التي أثارت الجدل وعرضت الزوجين لهجوم واسع، خاصة بعد اتهامات للفضالة بتخريب بيت شهاب جوهر، وهو ما نفته النجمة الكويتية مؤكدة على أنها لم تتزوج شهاب جوهر وهو متزوج وإنما كان قد أنهى علاقته بزوجته تماماً.

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