أنغام: سأعتزل الغناء في حالة واحدة ولا أحب دلع “نغنوغة” وهذه أغنيتي المفضلة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة أنغام ضيفة على برنامج “أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس” المذاع على قناة “ON”.

عرض البرنامج في المقدمة أغنية مجمعة لما قدمته أنغام خلال مسيرتها الغنائية الطويلة على ألحان أغنية “جدو علي” الشهيرة.

فيما يلي نستعرض أبرز ما قالته أنغام في الجزء الأول من حوارها ببرنامج “أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس” والذي أجرته الدمية كارو.

أول أجر لـ أنغام

أول أجر حصلت عليه كان 70 جنيهًا من الإذاعة بعد اعتمادي رسميًّا وتسجيلي أول أغنية.

اعتزال أنغام في حالة واحدة

وتابعت: “ممكن أبطل غناء لما صوتي ميبقاش بنفس القوة، ونقيب الموسيقيين مش هيغضب عليا لأني مبعملش غلط”.

– اعتزل الغناء في حالة واحدة وهي أن صوتي “ميبقاش قوي”.

– لم أقدم أفضل إنجاز فني حتى الآن، ولدي المزيد لأقدمه.

الإنجاز الموسيقي لـ أنغام

وأردفت أنغام: “لسه ما وصلتش للإنجاز الموسيقي اللي بتمناه وحاسة أن لسه فيه أحسن، واتعلمت البيانو والعود”.

– أمنيتي في عام 2022 “أكون كويسة زي السنة اللي فاتت”.

– أجيد عزف البيانو والعود.

اسم الدلع والأغنية المفضلة

– اسم الدلع المفضل لي هو “نغومة” أو “نونو” ولا أحب اسم “نغنوغة” على الإطلاق.

– لم أحب الحساب والعلوم في المدرسة.

– أغنيتي المفضلة في الطفولة كانت “سوسة كف عروسة” لعفاف راضي.

أمتع لحظات أنغام

كشفت الفنانة أنغام في وقت سابق عن أكثر اللحظات متعة في حياتها، مؤكدة أن أمتع اللحظات وأجملها بالنسبة لها الوقوف أمام الجمهور، ووصفت لحظة وقوفها أمام الجمهور للغناء باللحظة الصعبة.

ووجهت رسالة لجمهورها قائلة: “إنها تحيا في حضور الجمهور والغناء له”، ووصفت هذه اللحظة بأنها غير عادية.

وكتبت أنغام عبر إنستجرام قائلة: “أمتع لحظات حياتي وأجملها وأصعبها في نفس الوقت وقوفي أمام جمهوري أعيش من أجل هذا الشعور وأحيا في حضوركم والغناء لكم متعة غير عادي”.

يذاع الجزء الثاني من اللقاء يوم غد الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بمناسبة رأس السنة، حيث تحاور أبلة فاهيتا أنغام وأبنائها عمر وعبد الرحمن.

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