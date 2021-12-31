إلهام الفضالة تكشف تطورات حالتها بعد نقلها للمستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت إلهام الفضالة، على مشاركة الجمهور على سناب شات بتطورات حالتها الصحية بعد نقلها إلى المستشفى، حيث نشرت تدوينة طمأنت من خلالها جمهورها وأكدت أنها باتت في حالة صحية أفضل بعدما تلقت العلاج اللازم، كما كشفت عما تعرضت له بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها.

تطورات حالة إلهام الفضالة بعد نقلها إلى المستشفى

إلهام الفضالة كتبت في تدوينتها: “مساء الخير حبايبي الحمد لله حالتي أحسن، أمس فجأة تعبت وأغمى علي من الإجهاد.. والتعب النفسي والجسدي تسبب لي بوعكة صحية دخلوني على إثرها المستشفى.. شكرًا للجميع، تليفوناتنا ما سكتت من أمس، الله لا يوريكم مكروه لا فيكم ولا بعيالكم وحبايبكم يارب”.

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وتلقت إلهام الفضالة الدعم من قبل عدد من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل وحرصوا على الاطمئنان على حالتها الصحية، ومعرفة تطورات حالتها أولا بأول.

وكان شهاب جوهر الفنان الكويتي قد نشر في الساعات الماضية عبر حسابه على سناب شات أكثر من صورة لزوجته إلهام الفضالة بعد نقلها إلى المستشفى حيث تعرضت لأزمة صحية طارئة، وطلب من متابعيها الدعاء لها من أجل تجاوز هذه الأزمة.

إلهام الفضالة تحتفل بعيد ميلاد زوجها شهاب جوهر

وأرجع شهاب جوهر أزمة زوجته إلى الحسد وأشار إلى أنه المتسبب فيما تعرضت له إلهام الفضالة فنشر مجموعة من الأدعية وكذلك سورة “الفلق”، ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من احتفال الثنائي بعيد ميلاد شهاب، الذي فاجئته زوجته بهدية مميزة حيث قامت بتحضير فيديو خاص يجمع أبرز صورهما معا بعد إعلان زواجهما، كما أهدت له أغنية “كل عام وأنت الحب” للفنان ماجد المهندس.

وحرص شهاب جوهر على توجيه الشكر لإلهام الفضالة على كافة ما قدمته له، وذلك من خلال فيديو قال فيه: “شكرا على كل ما فعلتيه وبالذات الفيديو الذي جمع أجمل المشاهد في حياتنا معا هذه المقتطفات التي سجلت مسيرتنا، وإن شاء الله سوف تستمر”.

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