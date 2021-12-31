طليقة مصطفى فهمي باكية: “عيب تنهش بلحمي أعطني حقوقي ومش عايزه أشوف وشك تاني”

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الإعلامية اللبنانبة ​فاتن موسى، في مقطع فيديو​ توجه فيه رسالة لطليقها مصطفى فهمي.

وظهرت فاتن وهي تبكي وتقول: “مش عيب تنهش بلحمي، أنا كنت زوجتك شرفك، سمعتي سمعتك”.

وتابعت: “لو أنا هيك لي عشت معي 6 سنين”.

وأضافت فاتن أن صدمتها بزوجها هي أكبر صدمة بحياتها وأن اَلامها ليس له حدود وأن ما حدث لها ولعائلتها لا يوصف.

وطلبت فاتن من طليقها باكية التوقف عن أذيتها كما طلبت منه إعطائها حقوقها الشرعية والقانونية بسلام وبما برضي الله ورسوله. وأنهت موسى الحديث بقولها:”مش عايزه أشوف وجهك تاني”.

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