مصدر مُقرب يكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن وفاة الجراح العالمي مجدي يعقوب.

من جانبه، قال مصدر مقرب من الجراح العالمي، إن الدكتور مجدي يعقوب بصحة جيدة ولا صحة للأنباء المتداولة عن وفاته، مشيرًا إلى أن جراح القلب العالمي يقضي فترة إجازة عيد الميلاد المجيد خارج البلاد.

وأذاعت القناة الأولى، أمس، حوارًا مع الدكتور مجدي يعقوب، والذي قال فيه إن عملية التبرع بالأعضاء هي هبة للحياة، مشيرًا إلى أن أمنيته الأولى هزيمة الجهل والمرض في مصر.

وأضاف يعقوب: هناك تقدم يحدث في مصر ولكن هناك مشكلات كبيرة مثل تزايد السكان، مبينًا أنه حينما سافر خارج البلاد كان تعداد السكان آنذاك 28 مليون مواطن.

واستكمل: أنا مصري وقلبي مصري حتى لو كنت مش موجود هنا، ويسعدني أن أقدم للمصريين السعادة والعلم.

مركز القلب في 6 أكتوبر

وفي سياق متصل، كشف الدكتور مجدي يعقوب، أن هناك مركزًا جديدًا لجراحات القلب يتم إنشاءه في مدينة السادس من أكتوبر بتكلفة مليار جنيه، مشيرًا إلى أمنيته أن يكون كمركز القلب في أسوان.

وتابع يعقوب في حواره مع التليفزيون المصري: أثق في الشباب وبعضهم يعمل في مجال جراحة القلب أفضل مني.

اقرأ أيضا

“خبطة في مناخيري وشوية رضوض”.. أول تعليق من مصطفى قمر بعد تعرضه لحادث سير (فيديو)

إيمان العاصي عن 2021: خدت منى روحي.. ومابحبهاش ولا بحب اسمها

موعد عرض أولى حلقات الجزء الثالث من “أبو العروسة” والقنوات العارضة

زوجي يصر على معاشرتي في السيارة بالصحراء اتصرف إزاي؟.. مبروك عطية: تقريبا شاف فيلم عادل إمام