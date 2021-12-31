القبض على مطربة ومدير أعمالها لإقامة حفل رأس السنة بدون ترخيص

ابو ظبي - احمد الجزار - تباشر نيابة مدينة نصر أول التحقيق مع المطربة الشعبية يارا محمد ومدير أعمالها وثلاثة أشخاص آخرين، لإقامتهم حفلا داخل كافيه شهير دون ترخيص واختراق مواعيد العمل وعدم حملها مصنف فني. القبض على يارا محمد ومدير أعمالها البداية كانت ببلاغ من سكان أحد العقارات الكائن به الكافيه بسبب وجود إشغال للطريق وإزعاج للسكان بسبب الضوضاء. وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط المطربة يارا محمد أثناء غنائها في الكافيه كما تم ضبط مدير أعمالها و3 آخرين. حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات. غلق مطعم وكافيه شهير ومن جانب آخر، أغلقت الأجهزة المعنية مطعما وكافيه لبنانيا شهيرا في أحد الأحياء الراقية بالقاهرة بسبب أعمال البلطجة والخروج عن القانون. وقالت مصادر إن البداية كانت بقيام ملاك المطعم وآخرين بالتشاجر واستغلال وجود بودي جاردات في تلك المشاجرات فتلقت أجهزة الأمن بلاغا بتلك الأفعال وتم إبلاغ الجهات المعنية وإغلاق المطعم، خاصة مع عدم اتخاذ ملاكه أية احتياطات صحية وإقامة حفلات صاخبة دفعت عدد من الأهالي لتقديم بلاغات. حررت محاضر بتلك المخالفات خلال الفترة الماضية وتم إغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضا مصدر مُقرب يكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب طليقة مصطفى فهمي باكية: “عيب تنهش بلحمي أعطني حقوقي ومش عايزه أشوف وشك تاني” بعد مطالبتها بالاعتزال بسبب عبارة “مش بتشال ولا بتحضن ولا بتباس”.. زوج منة عرفة يرد “ذا روك” يرفض طلب المصالحة مع فين ديزل ويتهمه بالتلاعب والخداع زوجي يصر على معاشرتي في السيارة بالصحراء اتصرف إزاي؟.. مبروك عطية: تقريبا شاف فيلم عادل إمام شاهد أيضا

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