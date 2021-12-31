الكنيسة تكشف حقيقة ظهور السيدة العذراء مريم في سوهاج في رأس السنة

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى القس شنودة الصاوي، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز طما شمال محافظة سوهاج، ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن ظهور السيدة العذراء منذ قليل في السماء بقريتي كوم غريب وقرية المدمر.

وكيل مطرانية طما يكشف حقيقة ظهور السيدة العذراء

وأكد القس شنودة في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا أن الكنيسة لم تعلن عن ذلك، مشيرًا إلى أنه لو كان حدث ذلك بالفعل كانت مطرانية طما أعلنت عنه بشكل رسمي، لكنه لم يحدث.

وأضاف وكيل مطرانية طما بسوهاج أن رؤية السيدة العذراء في السماء ليست بالأمر السهل وتحتاج إلى طقوس معينة، ولا يمكن لأي شخص عادي أن يرى مثل ذلك، وما تم تداوله يُعد من قبيل الشائعات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا عدة صور قالوا إنها لظهور السيدة مريم العذراء في سماء كوم غريب وقرية المدمر بمركز طما شمال المحافظة، مع الساعات الأخيرة من عام 2021، وبداية عام 2022.

ولاقت هذه الأخبار أصداء واسعة ما بين مؤيدٍ ومعارض، وهو ما تم نفيه جملةً وتفصيلًا.

يأتي هذا فيما تشهد محافظات الجمهورية احتفالات وطقوس مختلفة بمناسبة أعياد رأس السنة “الكريسماس” وسط طقس شديد البرودة وأمطار خفيفة ومتوسطة في عدة محافظات.

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