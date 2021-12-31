محافظة الجيزة تعيد غلق وتشميع مطعم روستو بالمهندسين

ابو ظبي - احمد الجزار - أعادت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة، غلق وتشميع مطعم روستو بجوار سور نادي الترسانة، وذلك بعد قيام المنشأة المخالفة بفك الشمع الذي تم وضعه بعد ضبط 375 كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي 75 كجم دهون حيوانية، وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات لها وغير صالحين للاستخدام الآدمي، وبعضها بها رائحة كريهة، وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقالت المحافظة في بيان صحفي، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، وذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق، تمكّنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من ضبط 450 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير «روستو» بجوار سور نادي الترسانة بحي العجوزة.

لحوم فاسدة

وشملت المضبوطات 375 كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي 75 كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية وبدون بيانات وغير صالحين للاستخدام الآدمي.

وبعد أن تم تشميع المطعم، علقت الإدارة: اللحوم والدواجن المستخدمة في مطاعمنا دائما ضمن الشروط والمعايير الصحية النموذجية، أما الصور المنتشرة للحوم الشاورما فهي طبيعية جدا لأنها عبارة عن شرائح لحم صافي متبلة بالبهارات والصوص، وهذا حتما سيضفي عليها لون البهارات والصوص المستخدمين.

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