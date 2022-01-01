شيرين عبدالوهاب تكشف رد فعل بناتها على حلاقة شعرها

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن موقفها من رد فعل الجمهور بعد ظهورها أمامهم بدون شعر لأول مرة خلال حفلها الأخير، موضحة أنها فوجئت بتصرفهم تجاهها وسعدت بذلك.

أضافت شيرين خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، على قناة dmc، أنها كانت تنظر في أعين الجمهور حتى تدرك حقيقة نظرتهم إليها بعد حلق شعرها، فوجدتها نظرات انبهار وحب كبير، قائلة: “بقيت أبص في عيون الناس مشوفتش حاجة هما منبهرين بيها غيري أنا، مش بشكلي، بسّطوا الموقف عليّ أوي”.

أوضحت شيرين أن أكثر شيء كانت تخاف منه قبل الظهور على المسرح، هو رد فعل ابنتيها، قائلة: “أول حاجة كنت خايفة منها قبل ما اطلع هي البنات وإنهم يتعقدوا ويقولوا إيه ده.. بس طلعوا عيال مكحرتين وبيفهموا ويقدّروا وأكيد مش هيقلدوا ومش عايزين حد يقلد ده”.

أشارت شيرين إلى أنها لا تنصح أحد بعمل نفس الشيء، فهي مسؤولة عن تصرفاتها، قائلة: “محدش يعمل كده.. دي وراثة أنا أبويا كده.. فمش كل ما واحدة تتخانق مع جوزها تروح تحلق شعرها وتقول له أصل بقلد شيرين!”.

تظهر شيرين في أول حوار تليفزيوني مطول لها بعد أزمتها الاخيرة، مع إبنتيها مريم وهنا، وتكشف مزيدا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية.

تتحدث شيرين عن العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة، كما تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

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