نقل المستشارة تهاني الجبالي إلى العناية المركزة بعد إصابتها بـ كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - نُقلت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19، وفقا لما ذكره الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الرحيم علي: في بداية العام الجديد.. أرجو منكم الدعاء إلى الأخت الفاضلة والصديقة العزيزة المستشارة تهاني الجبالي.. ترقد الآن بالعناية المركزة بمستشفى العجوزة مصابة بمتحور كورونا.. لقد أعطت هذه السيدة لبلادها الكثير فاللهم بقدر ما أحبت بلادها، ارحمها واعفو عنها وأعدها لنا سالمة يا أرحم الراحمين.

وتعتبر تهاني الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء، ولا تزال هي المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر، حيث صدر قرار جمهوري بتعيينها في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية، ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي.

واستبعدت الجبالي من منصبها بناء على تعديل من الرئيس السابق محمد مرسي على نص الدستور قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضوًا، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية.

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