تامر حسني عن تقليد صوت بهاء سلطان وسوسن بدر: كنت بتصرف وبنقذ موقف (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان تامر حسني عن تقليده لصوت بهاء سلطان وسوسن بدر من أجل إنقاذ العمل

قال تامر في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة CBC “أغنية هو أنت تاني الناس كلها عارفة أن أنا وبهاء سلطان دة مش بهاء، اتفقت أنا وبهاء وقلت لنصر محروس كنا خارجين من قوم اقف وانت بتكلمني كان كلامي ولحني وكلمت بهاء قلتله تعالى نفاجأ نصر”

وتابع “قلت لبهاء هستناك في الاستوديو الساعة 12 واتفقنا ورحت الاستوديو بكلمه الساعة 12، 1، 2، 3، 4 مبيردش الساعة 8 رد قلتله هو احنا صغيرين احنا كل دة مستنينك وقاعدين”.

وأضاف “رد بهاء قالي وانت كمان يا تمورة يا حبيب قلبي قلتله اه أنت نايم طيب سلام، ونصر بيكلمني بيقولي فين المفاجأة، فرحت قايل الجزء بتاعي وسجلت جملة من بتاع علشان اوصل الفكرة لنصر وقلدت صوته وقلت تراكات كتير”

وعن رد فعل نصر محروس قال “رحت لنصر بسمعه وجت الحته بتاعة بهاء راح قايل معلم قلتله استنى يا عم أنا اللي معلم قالي قصدي الحته بتاعته قلتله دة مش بهاء اصلا وقعد يسمع كتير”

وعن الأغنية قال “هي اتسربت وبهاء بقى يكلمني يقولي الأغنية بتطلب مني وانا مش حافظها قلتله مش عاجبه الناس خلاص غنيها”

وعن تقليده لصوت سوسن بدر في فيلم “مش أنا ” بسبب سفر سوسن بدر قال “لا أنا بتصرف وبحاول اعمل كل حاجة، جملة فين الجاكيت بتاعتك يا حسن دة صوتي انا، فيلمي ومش هنزل الفيلم من غير صوت أنا بفهم في الأصوات وحاولت اجيب الطبقة ولاداء ولما سألت اللي حواليا قالولي تمام لو كانوا قالوا لا كنت هجيب حد تاني”

يذكر أن تامر حسني عُرض له فيلم “مش أنا” مع حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر وغيرهم نخبة من النجوم

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