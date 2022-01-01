بنات شيرين عبدالوهاب: ما بنسمعش أغاني ماما.. والفنانة ترد: أنتو جايين تهزقوني

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن ابنتيها اللتين شاركاها الحديث بعدما حضرا الحلقة معها في أول ظهور إعلامي لهم مؤخرًا.

وقالت هنا ابنة شيرين عبدالوهاب خلال حضورها ضيفة مع إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة إنها لا تستمع كثيرًا لأغاني والدتها، ولكنها تحب قوتها ومثابرتها الدائمة وقوة شخصيتها.

أما ابنتها الكبرى مريم، فقالت إنها لا تسمع والدتها كثيرًا أيضًا، ولكنها تحب أغانيها وتحب دعمها دائمًا، وتتمنى أن تكون والدتها في أفضل حال.

وعلقت شيرين عبدالوهاب على حديث ابنتيها بطريقة كوميدية، حيث قالت: أنتو جايين تهزقوني هنا ولا إيه.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب في بداية الحلقة، عن الفترة الصعبة التي مرت بها، واتخاذها قرار حلاقة شعرها بالكامل، مشيرةً أنها كانت خطوة جريئة منهاه، وهي لا تنصح أي فتاة بهذا الأمر.

وأكدت شيرين عبدالوهاب أن أكثر شيء كان يُخيفها، هو ردة فعل ابنتيها ولكنهما تفهما الأمر وأدركا أنها تمر بحالة نفسية سيئة وتحاول المرور بسلام من هذه الفترة، قائلةً: أول حاجة كنت خايفة منها قبل ما اطلع هي البنات وإنهم يتعقدوا ويقولوا إيه ده.. بس طلعوا عيال مكحرتين وبيفهموا ويقدّروا وأكيد مش هيقلدوا ومش عايزين حد يقلد ده.

وأضافت شيرين عبدالوهاب: بقيت أبص في عيون الناس مشوفتش حاجة هما منبهرين بيها غيري أنا، مش بشكلي، بسّطوا الموقف عليّ أوي.

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