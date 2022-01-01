مي عز الدين تثير قلق متابعيها في الساعات الأولى من العام الجديد: “يا رب ماتستهلش عملية”

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت مي عز الدين قلق متابعيها مع الساعات الأولى من بداية لعام الجديد، بعد أن كشفت عن إصابتها بالمرارة، ومن الممكن أن تخضع لعملية جراحية غدًا، في حالة استمرار معاناتها مع الآلام، مطالبة جمهورها وكل محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتبت مي عز الدين منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قالت فيه: كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله، أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي، من الوجع طول الليل، يا رب بكره متستاهلش العملية.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هو مسلسل خيط حرير، الذي عرض عام 2020، ويدور المسلسل فى إطار درامي اجتماعي، حيث جسدت فيه الفنانة مي عز الدين شخصية مسك، وهd فتاة فقيرة تحاول أن تساند والدها في مصاريف المنزل وضغوط الحياة.

أبطال مسلسل خيط حرير

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة سوسن بدر، مي سليم، محمود عبد الغني، نسمة النجار، حنان سليمان، أحمد صيام، إخراج إبراهيم فخر، ومساعد الإخراج خالد سعيد، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.

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