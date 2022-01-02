بهاء الدين محمد يهاجم شيرين: المطرب لما يكون فاشل في الكلام واللبس بيخسر جزء من نجوميته

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقد الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها أمس مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامجها صاحبة السعادة على شاشة Dmc.

وجاء انتقاد بهاء الدين محمد لـ شيرين بطريقة غير مباشرة، حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أولًا، طول عمرى بقول الصوت اللي بيغني المفروض مايتكلمش نهائي ويغني وبس، وخاصة لو مابيعرفش يتكلم.

وتابع بهاء الدين محمد: اللي بيغني لما بيتكلم وهو مش عارف ح يكسب بكلامه إيه يبقى يسكت خالص ويعرف إن نجوميته وخبرته في الغنا وبس مش في تقديم نَفسه صح، ومهما حاول اللي بيقدم البرنامج إنقاذه برضه بيبان بصورة تاخد من نجوميته وتكشف المستوى اللي المفروض مايبانش للناس، حتى لو حافظ كلام أو مصطلحات أو حتى بيعرف يتكلم بلاش، واللي بأقوله ده منهج اللي عارفينه هيفهموني.

وأضاف: ثانيا، والأخطر من كده لازم يعرف يلبس إيه وإمتى وفين، لأن الأخطاء فاختيار اللي بيغنيه ممكن جماهيره تغفر له أي حاجه لأنها بتحبه ولكن لما يكون فاشل في الكلام واللبس بيخسر جزء من نجوميته في كل حوار وباختصار لا بد من إدارة قوية لكل صوت مابيعرفش يدير نفسه ويسكت ويسمع الكلام، معلش أصل الموضوع مش صوت حلو وبس.

شيرين في صاحبة السعادة

وحلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة DMC، وقدمت خلالها العديد من أشهر أغانيها، كما شاركها في الحلقة ابنتيها هنا ومريم.

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